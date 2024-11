Na semana da Consciência Negra, Cineclube exibe Sinhá Moça

O Cineclube CDCC exibe o filme Sinhá Moça, dia 23 de novembro, sábado, às 20 horas. A sessão acontece no Auditório do Centro de Divulgação Científica e Cultural da USP São Carlos (CDCC-USP), localizado na Rua Nove de Julho, 1227.

Não é necessário pegar ingressos com antecedência, basta comparecer à sessão. A entrada é gratuita.

SINHÁ MOÇA

Brasil, 1953, Drama histórico, 120 minutos

Direção: Tom Payne

Elenco: Eliane Lage, Anselmo Duarte, Ruth Souza, Abílio Pereira de Almeida

CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 12 anos

Contém: Drogas Lícitas, Violência

Áudio original em português

Sinopse: Na pequena cidade de Araruna as contínuas fugas de escravizados alarmavam os latifundiários, que resistiam ferozmente ao movimento abolicionista do final do século XIX. Nessa ocasião, volta da cidade de São Paulo a filha do coronel Ferreira, trazendo consigo novos ideais, causando um conflito com a família.

O que: Cineclube CDCC – exibição do filme Sinhá Moça

Quando: Sábado, 23 de novembro, às 20 horas

Onde: Prédio histórico do CDCC, Rua Nove de Julho, 1227

