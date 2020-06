Músico são-carlense grava álbum sem sair de casa e lança campanha que ajudará famílias carentes

Crédito: Marcos Escrivani

Durante o isolamento social causado pela pandemia da Covid-19, o músico são-carlense Gusta Lino usou um aplicativo de celular para gravar um álbum sem sair de casa e lançar uma campanha que irá ajudar famílias com crianças em situação de maior vulnerabilidade social em São Carlos.

Sem poder se encontrar com outros músicos e ir a um estúdio profissional, Gusta Lino produziu o álbum de forma independente entre abril e maio, utilizando violão, guitarras, um aplicativo de edição de áudio e muita criatividade. O resultado é o álbum intitulado “Músicas Para Acampar Em Casa”, com 10 faixas que vão da alegria à melancolia, do blues à psicodelia. Junto com o álbum nasceu também a campanha em parceria com o Salesianos São Carlos, que mapeia quais as famílias com crianças que mais carecem de recursos e quais necessitam ser abastecidas com urgência. Na campanha, quem quiser ganhar uma cópia do álbum, poderá fazer a doação de um kit de produtos de limpeza no próprio Salesianos entre os dias 22 a 26 de junho das 8h às 12h e das 13h às 17h. O músico produziu e disponibilizou 100 cópias do álbum para a campanha de arrecadação destes produtos importantes no combate ao novo coronavírus, que serão prontamente destinados às famílias carentes.

Além de incentivar outros músicos independentes a produzirem e mostrarem sua arte, mesmo em época de pandemia, “Músicas Para Acampar Em Casa” é o registro de uma iniciativa que fomenta o ideal de que a arte é direito de todos e existe para tornar a vida mais serena e socialmente justa.

“Músicas Para Acampar Em Casa” também estará presente nas principais plataformas digitais e streaming. Todas as informações e novidades serão publicadas no perfil do artista, através do link https://www.instagram.com/gustalino/.

Contato: 16 98213-5823 (Gustavo)

Link Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=1hmaMGoH0WU

Link Facebook: https://www.facebook.com/100001661246032/videos/3252507441481265/

