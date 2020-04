Músicas que encantam e que ajudam; Live do Bem irá arrecadar alimentos para entidades e famílias carentes

Crédito: Divulgação

A pandemia do novo coronavírus afeta a economia mundial e a estabilidade financeira de muitas famílias, já que o isolamento social (quarentena) imposta através de orientações pelo Ministério da Saúde e Organização Mundial da Saúde (OMS) no intuito de evitar a propagação do vírus, ocasionou demissões e com isso famílias passam por dificuldades. Inclusive com a falta de alimentos. Bem como instituições filantrópicas que cuidam de idosos (pessoas em grupo de risco atingidas pelo Covid-19).

Para ajudar neste momento crítico, muitos estabelecimentos comerciais e indústrias contribuem para diminuir a aflição, bem como o Poder Público.

Mas o grande exemplo de solidariedade em São Carlos parte de voluntários dos mais variados segmentos da sociedade e um deles são os artistas, uma classe que está momentaneamente impedida de fazer shows, uma vez que não é permitida a aglomeração de pessoas em eventos sociais.

Mas se presencialmente eles não podem ajudar, o mundo virtual faz com que eles deem uma grande parcela de contribuição e nesta segunda-feira, 13, a partir das 20h será realizada ao vivo pelo Facebook a Live do Bem, com os amigos cantores Renata Árabe, Jayme Falacci, Marinho Silva e a dupla Luciano e Akira.

O evento que terá aproximadamente três horas de duração, será solidário já que irá arrecadar alimentos para famílias carentes e para os abrigos de idosos Dona Helena Dornfeld e Cantinho Fraterno Dona Maria Jacintha.

“Teremos modão de viola (música raiz) até o sertanejo universitário. E o que arrecadarmos será doado para abrigos de idosos e famílias carentes que serão definidas posteriormente”, assinalou Renata Árabe.

A cantora informou que esta iniciativa acontece antes mesmo da Covid-19, pois sempre fizeram eventos beneficentes. “Porém com a situação mundial atual decidimos levar nossas músicas e alegria a todos e ajudar o próximo, já que estamos restritos a fazer shows”, comentou. “Foi uma forma de buscar o apoio da população para nos ajudar nessa causa de ajuda ao próximo”, emendou.

As doações antes do show musical podem ser feitas pelo WhatsApp 16 98148-9650 (pessoas irão buscar na casa) ou então os alimentos podem ser levados no dia da live, a partir das 18h, na rua Raymundo Correia, 651. A Live do Bem começa às 20h e será ao vivo. Assistam, pois será uma excelente forma de iniciar a semana em muito alto astral. As imagens podem ser conferidas nos Facebooks dos cantores.

