Música #EmCasaComSesc recebe shows de Majur, Francisco El Hombre e Clube do Balanço

A série Música #EmCasaComSesc inaugurou uma nova fase: agora, as apresentações acontecem em lives transmitidas da casa dos músicos ou diretamente dos palcos das unidades do Sesc, ainda sem a presença de público e dentro de todos os protocolos de segurança. Com a mudança, o Sesc São Paulo passa a acolher shows com formações maiores, que contarão com os recursos do palco para a transmissão. O formato híbrido, com a permanência dos shows que acontecem no ambiente domiciliar, permite que a série continue oferecendo encontros com músicos de outros estados e com artistas em condições de maior vulnerabilidade ao coronavírus. Ao mesmo tempo, ao abrir as portas dos palcos do Sesc, dá-se oportunidade a mais profissionais, ajudando a estimular o setor cultural. As apresentações seguem no mesmo horário, 19h, no Instagram Sesc Ao Vivo e no YouTube Sesc São Paulo .

Na quinta-feira, 12, a cantora e compositora Majur apresenta de sua casa em Salvador (BA), o show IPADÉ, acompanhada pelo DJ Sandro Mascarenhas. O repertório da live é formado por músicas do primeiro EP da artista, “Colorir” (2018), a exemplo da faixa “Náufrago”, de Majur e Hiran; pela canção “Andarilho”, o mais recente single de sua carreira; pela composição “Amarelo”, parceria com Emicida e Pablo Vittar; por uma releitura para “Sampa”, de Caetano Veloso, além de faixas surpresas. Inspirada em James Brown, Tim Maia e Fat Family, Majur faz uma MPB contemporânea com toques alternativos, que mistura soul, manipulação tecnológica e ritmos de matrizes africanas para falar de amor, do cotidiano e de si mesma.

Sexta-feira, 13, o palco do Sesc Vila Mariana recebe a banda Francisco El Hombre – formada pelos irmãos mexicanos Sebastián (voz e bateria) e Mateo Piracés (voz e violão) e pelos brasileiros Juliana Strassacapa (voz e percussão), Helena Papini (baixo e voz) e Andrei Kozyreff (guitarra). No repertório da live, músicas de “Rasgacabeza” (2019), o mais recente trabalho do grupo, entre outras composições. Criada em 2013 na cidade de Campinas, no interior de São Paulo, a Francisco El Hombre mescla raízes de culturas hispânicas da América do Sul com as suas influências na música brasileira, apresentando uma sonoridade autoproclamada “transculturalismo transamericano ruidoso”. Desde sua formação, possui dois álbuns de estúdio e três EPs.

No sábado, 14, também do palco do Sesc Vila Mariana, o Clube do Balanço – formado por Marco Mattoli (voz e guitarra), Tereza Gama (voz), Rubinho Antunes (trompete), Dino Oliveira (percussão), “Maestro” Tiquinho (trombone), Fred Prince (percussão), Edu “Peixe” Salmaso (bateria), Gringo Pirrongelli (baixo) e Marcelo Maita (teclado) – promete não deixar ninguém parado ao som das músicas de seu quinto e mais recente álbum, “Balanço na Quebrada” (2019). O trabalho, composto de oito faixas autorais inéditas, mira novos caminhos para o samba-rock, passando por toda a diversidade musical do baile. Com mais de 20 anos de carreira e cinco álbuns gravados, o Clube do Balanço nasceu para durar por uma festa apenas, mas o sucesso musical daquele primeiro baile fez o grupo se transformar e abrir caminho para uma nova roupagem do tradicional samba-rock. A banda virou parceira de palco e estúdio de grandes nomes da música brasileira, como Bocato, Erasmo Carlos, Luis Vagner, Bebeto, Simoninha, Marku Ribas e Seu Jorge, e se apresentou em palcos nacionais e internacionais.

