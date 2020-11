Música #EmCasaComSesc recebe Marcos Valle, Otto e Sandália de Prata

Crédito: Nana Moraes

A série Música #EmCasaComSesc inaugurou uma nova fase: agora, as apresentações acontecem em lives transmitidas da casa dos músicos ou diretamente dos palcos das unidades do Sesc, ainda sem a presença de público e dentro de todos os protocolos de segurança. Com a mudança, o Sesc São Paulo passa a acolher shows com formações maiores, que contarão com os recursos do palco para a transmissão. O formato híbrido, com a permanência dos shows que acontecem no ambiente domiciliar, permite que a série continue oferecendo encontros com músicos de outros estados e com artistas em condições de maior vulnerabilidade ao coronavírus. Ao mesmo tempo, ao abrir as portas dos palcos do Sesc, dá-se oportunidade a mais profissionais, ajudando a estimular o setor cultural. As apresentações seguem no mesmo horário, 19h, no Instagram Sesc Ao Vivo e no YouTube Sesc São Paulo .

Quinta-feira, 26, o compositor, cantor, violonista e pianista carioca Marcos Valle se apresenta diretamente de sua casa, no Rio de Janeiro, acompanhado por Patrícia Alví (voz), sua esposa. Nesta live, o artista mostra um panorama de sua carreira, passando por diversas fases de sua obra, em composições como “Mustang Cor de Sangue”, “Bicicleta”, “Selva de Pedra”, “Samba de Verão” e “Viola Enluarada”. Marcos Valle iniciou sua trajetória artística em 1961 integrando um trio, com Edu Lobo e Dori Caymmi. Nessa época, começou a compor suas primeiras músicas em parceria com o irmão, Paulo Sérgio Valle. É uma das principais referências da segunda geração da Bossa Nova e autor de mais de 300 composições, gravadas por nomes como Elis Regina, Tim Maia e Roberto Carlos.

Sexta-feira, 11, o Sesc Vila Mariana recebe o show de Otto, que sobe ao palco acompanhado pelos músicos Erandy Pereira Montenegro Junior (guitarra), Paulo Menotti Del Picchia (baixo) e Samuel Fraga Pereira (bateria). O cantor, percussionista e compositor pernambucano, que conta com quase três décadas de carreira e transita por diferentes gêneros e estilos musicais como samba, rock, música eletrônica, maracatu, manguebeat e brega –, revisita sua produção, interpretando hits de seus trabalhos “Samba pra Burro” (1998) – primeiro disco após sua saída da banda Mundo Livre S/A – ,“Condom Black” (2001), “Certa Manhã Acordei de Sonhos Intranquilos” (2009) e “The Moon”(2011), a exemplo de “Low”, “Dias de Janeiro” e “Noite Mais Linda do Mundo”.

No sábado, 28, é a vez do quinteto paulistano Sandália de Prata se apresentar no palco do Sesc Vila Mariana. A banda mostra o repertório do disco “Maloqueiro e Elegante” (2017) – que traz as principais características musicais do grupo, como a malandragem do samba-rock e do soul/funk/groove, e a elegância e o refinamento dos arranjos de sambas e gafieiras – e músicas dos álbuns “Samba Pesado”(2009) e “Desafio ao Galo” (2011). Formado em 2003 na Zona Sul de São Paulo, o grupo, que conta com produção coletiva, por conta de seus integrantes, incluiu ao longo de sua trajetória novos elementos à sua musicalidade, como a percussão e o naipe de metais, até chegar a atual formação. Nesse show, sobem ao palco Ully Costa (voz), Dado Tristão (teclados), Ocimar de Paula (baixo), Everson Gama (guitarra), Wendel Soares (bateria), Tito Amorim (percussão), João Lenhari (trompete), Jorginho Neto (trombone) e Zafe Costa (saxofone). O Sandália de Prata já se apresentou com diversos nomes da música brasileira, como Elza Soares, Jair Rodrigues, Wilson Simoninha, Rappin´Hood, Emicida, Ellen Oléria, Skowa e Kiko Dinucci.

