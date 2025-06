Música de compositor São Carlense é selecionada para a 55ª edição do Festival Nacional da Canção

Crédito: Luz Vermelha

Músico, ator e poeta de São Carlos, Tales Buonarotti combina influências do Blues, Surf Music, Fotografia, Poesia e Teatro em sua arte. Após passagem por diversas cidades do Sudeste e países da América Latina participando de vários projetos artísticos, o artista retorna à sua terra natal em 2023, onde prepara o lançamento do primeiro álbum autoral.

Tales teve a composição “ROMEU SEM JULIETA” selecionada dentre mais de 1.500 músicas dos 26 estados brasileiros para a 55ª edição do prestigiado Festival Nacional da Canção — um dos maiores eventos musicais independentes do Brasil que conta com mais de R$ 250 mil em prêmios.

“É uma grande honra ser selecionado para um festival com tamanha tradição e também poder representar a cultura e arte da nossa cidade”

A música selecionada para o festival, um slow blues cantado em português, foi gravada na cidade de São Carlos no estúdio do selo de Blues “Blue Crawfish Records” com produção de Netto Rockfeller e Mayra Aveliz, com a participação dos músicos Danilo Hansem (bateria), Guilherme Ambrózio (baixo) e Fernando TRZ (teclados) e, mixada e masterizada por Breno Vettorassi no Estúdio Vira Disco.

A apresentação da canção acontece ao vivo durante a primeira etapa do Festival no dia 29 de Agosto de 2025 na cidade de Nepomuceno, em Minas Gerais. Além desta, outras 119 músicas selecionadas para o Festival serão apresentadas nas cidades de Tiradentes, São Thomé das Letras, Três Pontas, Coqueiral e Nepomuceno. As semifinais e final acontecerão em Boa Esperança, dias 4, 5 e 6 de Setembro

