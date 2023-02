“Mulher transparente” está em exibição no CDCC

CDCC São Carlos - Crédito: divulgação

Quem visitou o Centro de Divulgação Científica e Cultural da USP São Carlos (CDCC-USP) entre o período de 1987 a 2006 deve lembrar de uma figura icônica: a “mulher transparente”, também conhecida por “mulher de vidro”. Para muitos, ela faz inclusive parte da memória afetiva, pois lembram dela fazer parte de sua infância, quando podiam vê-la em visitas escolares aos espaços do CDCC ou quando faziam seus estudos na Biblioteca, por exemplo. Sua ausência foi por muitas vezes notada e lamentada por frequentadores.

Devido a tantos anos de uso e exposição, em 2006 ela precisou ser removida para conserto. O problema é que por ser antiga e ter sido produzida e trazida da Alemanha em 1987, não se encontrava mais peças ou pessoas que tivessem o conhecimento para restaurá-la. Por isso, ficou muitos anos guardada, aguardando novidades.

No entanto, em 2022 seu destino mudou: ela voltou a fazer parte do hall de entrada do edifício, após um grande esforço de restauração, que começou em 2020 e durou 2 anos, e foi feita pelo do Técnico de Mecânica Sidney Carlos Rigo Júnior, que faz parte da equipe de suporte do CDCC. E agora a Mulher Transparente pode ser vista por qualquer visitante que vier ao CDCC.

Mas o que esse recurso tem de especial?

Trata-se de um modelo anatômico, que antigamente era todo coberto por resina transparente, que fazia o papel de pele da mulher. Infelizmente, com o passar do tempo, a resina que compunha a maior parte do esqueleto ressecou e quebrou, e não houve como repor. Mas mesmo assim, ainda é possível ver todos os órgãos que compõem o corpo humano, mais especificamente o corpo feminino. Além disso, ao acionar um botão, é iniciado um áudio com explicação sobre as partes do corpo humano ao mesmo tempo que elas se iluminam, para que os espectadores possam compreender sua localização.

É, portanto, um recurso didático que permite uma melhor compreensão da anatomia humana, por meio da visualização de um modelo próximo à realidade.

Para conhecer a “Mulher transparente”, peça histórica e importante para a divulgação científica da cidade, e os demais espaços de exposição, venha para uma visita guiada por monitores nos seguintes dias e horários:

Segunda-feira – das 14h às 17h

Terça-feira a sexta feira – das 8h30 às 11h30h e das 14h às 17h

Sábado – das 9h às 11h30

Grupo máximo de 10 visitantes por monitor.

Último atendimento: chegada 30 minutos antes do encerramento.

O CDCC está localizado à Rua Nove de Julho, 1227, Centro – São Carlos, SP.

Informações: (16) 3373-9772

