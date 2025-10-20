(16) 99963-6036
segunda, 20 de outubro de 2025
Entretenimento

Motoboys realizam festa solidária para crianças em São Carlos

20 Out 2025 - 06h01Por Da redação
Motoboys realizam festa solidária para crianças em São Carlos - Crédito: Lourival Izaque Crédito: Lourival Izaque


Motoboys de São Carlos realizaram neste domingo (19), em São Carlos, uma grande festa solidária para as crianças, promovida pela equipe de motoboys Centro Leste 016. O evento teve início às 9h  no Pit Stop dos Motoristas de Aplicativos, localizado na Avenida Trabalhador São-carlense.
A ação teve como objetivo proporcionar um dia de alegria e descontração para as crianças e suas famílias, celebrando o mês das crianças com solidariedade e união.

O evento contou com o apoio do São Carlos Agora, do MotoClube Esquadrão Quadrangular, da Igreja do Evangelho Quadrangular – Vila São José, e do fotógrafo Lourival Izaque, que esteve realizando a cobertura fotográfica da celebração.

Durante toda a manhã e o início da tarde, as crianças podem aproveitar diversas atrações, como a apresentação da Estação do Circo, com palhaços, brincadeiras e muita animação.
Também há passeios de trenzinho pelas ruas da cidade, brinquedos infláveis como pula-pula, piscina de bolinhas e tobogã, além de pipoca, algodão-doce e comidas variadas para toda a criançada.
Os organizadores destacam que a festa é uma forma de agradecer o carinho da população e mostrar o lado solidário dos motoboys da cidade.
 

