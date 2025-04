Milhares de pessoas prestigiam Festa do Clima em São Carlos

Crédito: divulgação

A 56ª edição da Festa do Clima, realizada pela Prefeitura de São Carlos por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, atraiu milhares de pessoas no último fim de semana à Praça do Mercado Municipal (Praça Maria Aparecida Resitano). O evento contou com diversas atrações musicais e uma ampla variedade de comidas típicas.

As comemorações começaram no sábado (26/04), com a apresentação da Banda Próxima Parada e show do cantor Gaab, filho de Rodriguinho (ex-integrante do Grupo Travessos). No domingo (27/04), o encerramento ficou por conta das apresentações do grupo Big Band Guri, do artista Gustavo Vallin e da cantora sertaneja Nayara Amaral.

O prefeito Netto Donato e a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Herica Ricci Donato, fizeram a abertura oficial da festa no sábado. Netto Donato destacou a importância do evento para a cidade.

"A Festa do Clima é uma celebração tradicional que integra toda a nossa população. Este ano, conseguimos reunir um público diverso em um evento bonito, bem organizado e com uma programação para todas as idades. É gratificante ver São Carlos viva e pulsante em momentos como esse”, afirmou o prefeito.

O secretário municipal de Cultura e Turismo, Leandro Severo, também ressaltou o sucesso da edição.

"Assim como no Carnaval, na Festa do Milho e na Festa das Orquídeas, valorizamos os artistas locais. A banda Próxima Parada, o cantor Gaab, a Big Band Guri, Gustavo Vallin e Nayara Amaral deram um brilho especial à festa, que movimentou a economia local com milhares de pessoas na Praça do Mercado", destacou.

Ao todo, o público pôde aproveitar 22 barracas e cinco food trucks com opções variadas de gastronomia. Mais de 150 pessoas estiveram diretamente envolvidas na organização e atendimento durante o evento.

"Com a presença de ambulantes, comerciantes e prestadores de serviço, conseguimos gerar trabalho, emprego e renda para nossa população. O centro estava iluminado, limpo, seguro e com suporte na área de saúde, proporcionando um ambiente agradável para as famílias. Esse é o compromisso da gestão do prefeito Netto Donato: utilizar os recursos públicos com responsabilidade, transparência e foco no bem-estar da população", concluiu Severo.

Leia Também