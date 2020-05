Médico do Centro de Campanha da Santa Casa organiza live em prol do hospital

Crédito: Divulgação

A banda Jack Beard, popular no meio universitário, vai fazer uma live para arrecadar recursos para a Santa Casa. O show vai ser neste sábado, 9 de maio, às 16h, e será transmitido pelo Facebook do hospital. O grupo é formado por 5 integrantes, dentre eles, Alexandre Botelho - médico e vocalista da banda. Alexandre é um dos plantonistas do Centro de Campanha da Santa Casa, montado para atender os pacientes com sintomas respiratórios menos graves.

“Por estar na linha de frente no combate à pandemia da Covid-19, tenho visto o esforço do hospital para lidar com esse novo desafio. Conversei com o pessoal da banda e decidimos ajudar de uma forma diferente. Vai ser um prazer poder fazer isso. Além de cuidar daqueles que precisam, poder oferecer a nossa música para ajudar nessa batalha é uma satisfação”, afirma o médico Alexandre Botelho.

A Banda Jack Beard foi criada em 2015 por estudantes da USP e da UFSCar. No repertório, o grupo mistura pop rock, indie rock e hard rock e apresenta releituras de sucessos de bandas como Red Hot Chilli Pepers, Queen, Skank, Charlie Brown Jr, Foo Fighters e muito mais. O grupo já se apresentou em vários jogos universitários como CAIPIRUSP, TUFSCar e Forró da Lua Cheia. E foi uma das atrações do TUSCA nas últimas 3 edições.

COMO CONTRIBUIR DURANTE A LIVE

Durante o show, vai ficar disponível na tela um QR CODE. Ao direcionar o seu celular para esse código, você vai acessar várias cotas de contribuição. É só escolher uma delas e dar o seu apoio para o hospital. Esse canal foi criado pelo “Você Também Pode Ajudar”, um grupo de voluntários que está dando apoio à banda Jack Beard nesta live.

O grupo é composto por 2 médicas e 2 estudantes de Medicina da UFSCar, que estão arrecadando recursos e EPIs para entregar para os profissionais de saúde de todo o município. Eles já fizeram entregas para o Samu, UPAs, Unidades de Saúde e asilos.

“A ideia surgiu de uma das alunas, que percebeu a dificuldade dos profissionais de saúde para ter acesso aos EPIs. Ela e outra estudante começaram a arrecadar entre os próprios alunos. E o projeto cresceu. Agora, a gente resolveu unir forças com a Santa Casa, para também poder ajudar o hospital”, explica a médica cardiologista e uma das integrantes do “Você Também Pode Ajudar”, Ariane Petronilho.

Com o dinheiro arrecadado, o grupo de voluntários vai comprar os EPIs e fazer a doação para a Santa Casa.

SERVIÇO

JACK BEARD CANTA EM PROL DA SANTA CASA

DATA: 9 DE MAIO

HORÁRIO: 16H

ONDE: FACEBOOK DA SANTA CASA

COMO: É SÓ ACESSAR O QR CODE E ESCOLHER O VALOR COM O QUAL QUER CONTRIBUIR

