Maraisa aceita pedido, sobe ao palco e canta junto com são-carlense em resort

O cantor são-carlense Picharillo dividiu o palco com Maraisa, da dupla sertaneja Maiara e Maraisa, na noite da última terça-feira (25). Ele se apresentava como de costume, no Santa Clara Resorts, na cidade de Dourado/SP, quando percebeu que a cantora estava presente e não pensou duas vezes em chamá-la para cantarem juntos.

O cantor publicou um vídeo nas redes sociais onde expressou suas emoções diante do momento único. “Nesse show, que rola todas as terças, é comum eu descer com dois microfones em um momento e fazer algumas pessoas cantarem uns clássicos comigo. Fiz isso, passei por todo salão e no final, sentei do lado dela e perguntei: "Cantor famoso, quando tá de folga, canta ou fica de boa?" ... o resto tá no vídeo!

Em seguida Maraisa começa a cantar a música “Medo Bobo “e juntos eles subiram ao palco. Esbanjando simpatia, a cantora, que é um dos maiores sucessos da atualidade, cumprimentou os músicos.

Até a manhã desta quinta-feira, o vídeo postado por Picharillo já tinha ultrapassado a marca de 10 mil visualizações e recebeu dezenas de comentários.

vídeo: @guilherme.tiogui

