"Mamãe Eu Quero" e "Eva" são as músicas mais tocadas no carnaval, diz levantamento do Ecad

Carnaval - Crédito: divulgação

Entre as músicas que marcaram presença em todo o Brasil durante o Carnaval de 2024, as tradicionais marchinhas continuam em alta. O levantamento do Ecad destacou "Mamãe Eu Quero", de Jararaca e Vicente Paiva, como a música mais tocada, seguida por "Eva", de Cartavetrata, Umto e Ficarelli, e “Me dá um dinheiro aí”, dos autores Ivan Ferreira, Homero Ferreira e Glauco Ferreira.



Para garantir que compositores e artistas tenham seus direitos autorais respeitados quando as suas músicas tocarem durante a folia, o Ecad lançou sua campanha nacional de Carnaval "Direito autoral em dia também é um espetáculo!”, com o apresentador e ícone carnavalesco Milton Cunha como garoto-propaganda. A campanha está sendo veiculada nas redes sociais do Ecad e conta com landing page com informações sobre o licenciamento dos eventos. A ação é direcionada a quem vai utilizar música publicamente em programações e eventos carnavalescos e deve fazer o pagamento dos direitos autorais, como organizadores e promotores de shows, trios elétricos, blocos de rua, prefeituras, casas de espetáculos e outros.

Ranking de Carnaval com as músicas mais tocadas no Brasil em shows, trios elétricos, bailes, clubes, blocos, casas de diversão e eventos de rua em 2024



Posição Música Autores 1 Mamãe eu quero Jararaca / Vicente Paiva 2 Eva Cartavetrata / Umto / Ficarelli 3 Me dá um dinheiro aí Ivan Ferreira / Homero Ferreira / Glauco Ferreira 4 Allah-la-ô Haroldo Lobo / Antônio Nassara 5 Marcha do remador (se a canoa não virar) Castelo / Antônio Almeida 6 A jardineira Benedito Lacerda / Humberto Carlos Porto 7 Não quero dinheiro Tim Maia 8 Cidade maravilhosa Andre Filho 9 Milla Tuca Fernandes / Manno Goes 10 É hoje Didi / Mestrinho Arerê Gilson Babilônia / Alaim Tavares 11 Cabeleira do Zezé Joao Roberto Kelly / Roberto Faissal 12 Praieiro Manno Goes 13 Peguei um ita no norte Arizao / Celso Trindade / Guaracy / Dema Chagas / Bala 14 Ta-hi Joubert de Carvalho 15 Vassourinhas Batista Ramos / Mathias Da Rocha 16 Vou festejar Jorge Aragão / Neoci / Dida 17 País tropical Jorge Ben Jor 18 O teu cabelo não nega Joao Valença / Raul do Rego Valença / Lamartine Babo Superfantástico J Badia / Difelisatti / Edgard Pocas 19 Levada louca Gilson Babilônia / Alaim Tavares / Lula Carvalho Prefixo de verão Beto Silva 20 Aurora Mario Lago / Roberto Roberti

Leia Também