Mais uma são-carlense vai cantar em Barretos

SIGA O SCA NO

Crédito: divulgação

Nayara Amaral é mais uma cantora da nossa cidade que irá se apresentar na Festa do Peão de Barretos 2023. No ano passado, ela foi a primeira cantora a representar São Carlos e a mostrar a força da voz feminina na música sertaneja e dessa vez não vai ser diferente.

Nayara se apresentará na noite do dia 25 de agosto, no Palco Culturando. Na mesma noite o rodeio terá shows com Ana Castela, DJ Alok, Luan Pereira, Maria Cecília e Rodolfo.

A cantora vem representando a cidade por toda região, conquistando desde crianças até os idosos com seu carisma e performance.

"Estamos muito felizes em poder novamente mostras a capacidade da mulheres na maior festa de rodeio. Estamos se preparando pra novamente mostrar um ótimo trabalho no palco Culturando, que é um grande espaço aos artistas de todo Brasil", disse Nayara em entrevista ao SCA.

Leia Também