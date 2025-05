Mais uma brilhante obra de Stanley Kubrick no Cineclube

Compartilhar no facebook

Crédito: Divulgação

O Cineclube CDCC exibe uma sessão com o filme O Glória Feita de Sangue, sábado, 24, às 20h. A sessão acontece no Auditório do Centro de Divulgação Científica e Cultural da USP São Carlos (CDCC-USP), localizado na rua Nove de Julho, 1227.

Não é necessário pegar ingressos com antecedência, basta comparecer à sessão. A entrada é gratuita.

Glória Feita de Sangue

Paths of Glory, EUA, 1957, Drama, 88 minutos

Direção: Stanley Kubrick

Elenco: Kirk Douglas, George Macready, Ralph Meeker, Joe Turkel, Timothy Carey

Classificação indicativa: 14 anos

Contém: Violência, diálogos adultos

Áudio original em inglês, com legendas em português

Sinopse: Durante a Primeira Guerra, coronel defende seus subordinados contra uma ordem abusiva de seu general.

OBS: Antes desse longa-metragem, serão apresentados os curtas: O Dia da Luta (13 minutos), Os Marinheiros (29 minutos)

