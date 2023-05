Mais de 50 mil pessoas prestigiaram a Festa do Clima

Crédito: Prefeitura Municipal

As comemorações da Festa do Clima foram concluídas com a participação de mais de 50 mil pessoas e sem nenhuma intercorrência grave durante os cinco dias de evento. Promovida pela Prefeitura Municipal de São Carlos, a festividade foi retomada na cidade após três anos de interrupção em função da pandemia da COVID-19, proporcionando ao público mais de 20 atrações gratuitas nos mais diversos gêneros artísticos e musicais.

Segundo o relatório da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social, o último domingo (30/04) foi o dia com maior público presente. No Ginásio Municipal Milton Olaio Filho, por exemplo, aproximadamente 10 mil pessoas foram acompanhar o show do Bonde do Tigrão e as apresentações de MC Valentim e MC Gringo. No mesmo dia, mais 5 mil pessoas estiveram no palco montado na avenida Trabalhador São-carlense para prestigiar o rock nacional com Banda IRA e de Rodrigo Lancelotti. Cesar e Paulinho e Pedro Vitor e Mariana também levaram um grande público para a avenida e levantaram os fãs com grandes sucessos do sertanejo raiz e universitário.

No sábado (29/04), o público também compareceu em grande número no Milton Olaio, com 6 mil pessoas presentes nos shows de DJ Ligeiro, Keilla Regina e Almirzinho Guineto Serra, assim como as 4 mil pessoas na Avenida Trabalhador São-carlense para acompanhar Rodrigo Zanc e Renato Teixeira.

Encerrando o ranking de maiores públicos, o clube de campo do Sindicato dos Metalúrgicos também recebeu 5 mil pessoas na segunda-feira (01/05), concluindo as festividades do evento que começou na quinta-feira (28/04) e contou também com apresentações no Teatro Municipal, no Teatro de Arena e no Parque do Kartódromo.

De acordo com o comandante da Guarda Municipal, Michael Yabuki, uma única ocorrência foi registrada ao longo de toda a programação. O motivo seria desinteligência, mas não houve interesse das partes em realizar representação e a ocorrência foi resolvida no próprio local. “Preliminarmente, fizemos reuniões e vistorias para alinhamento das questões de segurança e, ao todo, foram destacados 120 homens durante os cinco dias de evento, além do apoio da Polícia Militar. Tivemos uma única ocorrência, mas foi resolvida no próprio local. Em termos de segurança, podemos dizer que a Festa do Clima foi um sucesso”, disse Michael.

Para Samir Gardini, secretário de Segurança Pública, a divisão de palcos é importante para que os shows transcorram sem maiores incidentes. “A Secretaria de Esportes e Cultura já tinha realizado o Carnaval desta forma e agora na Festa do Clima optaram novamente por palcos separados e percebemos que funciona bem melhor em termos de segurança, além de poder oferecer várias atrações artísticas para a população no mesmo dia”, finaliza Samir Gardini, parabenizando a organização da 54ª edição da Festa do Clima.

“É muito bonito termos São Carlos sediando novamente a Festa do Clima após a pandemia da COVID-19. A movimentação do setor cultural proporciona cultura e lazer à população e também aquece a economia e gera trabalho e renda para muitas atividades, então unir estes segmentos, agregando benefícios para diversos setores, é algo que a Prefeitura precisa incentivar e apoiar sempre que possível”, disse Edson Ferraz, vice-prefeito de São Carlos.

“O prefeito Airton Garcia acompanhou a Festa da sua casa pelas redes sociais da Prefeitura e sempre reforçou a tradição do evento e me pediu para levar essa mensagem à população de que esse espírito da Festa do Clima tem que ser mantido. A diversidade da programação atraiu os mais diversos públicos. Desde o primeiro dia, uma festa muito bonita”, finaliza Netto Donato, secretário municipal de Governo.

