Maior banda cover do Metallica do Brasil se apresenta em São Carlos nesta sexta-feira

Crédito: divulgação

O público rockeiro de São Carlos tem encontro marcado com uma das noites mais eletrizantes do ano. Nesta sexta-feira, 17 de outubro, às 20h, o Liberty Music Hall recebe The Four Horsemen, considerada a maior banda cover do Metallica do Brasil.

Com um repertório que homenageia fielmente a lendária banda norte-americana, o grupo promete uma performance intensa, revivendo clássicos que atravessaram gerações como Enter Sandman, Master of Puppets, One e Nothing Else Matters.

O show promete unir nostalgia e adrenalina em uma celebração ao heavy metal, com execução precisa, visual inspirado e uma sonoridade que transporta o público diretamente aos grandes palcos do Metallica.

Os ingressos antecipados com desconto estão disponíveis pelas redes sociais da SP2 Produções, pelo WhatsApp (16) 98170-7575 ou no site www.sp2producoes.com.br.

Serviço:

Evento: Show “The Four Horsemen – Metallica Tribute”

Data: Sexta-feira, 17 de outubro

Horário: 20h

Local: Liberty Music Hall — Rua Conde do Pinhal, 2919, Centro, São Carlos/SP

