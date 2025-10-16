(16) 99963-6036
quinta, 16 de outubro de 2025
Entretenimento

Maior banda cover do Metallica do Brasil se apresenta em São Carlos nesta sexta-feira

16 Out 2025 - 19h44Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Maior banda cover do Metallica do Brasil se apresenta em São Carlos nesta sexta-feira - Crédito: divulgação Crédito: divulgação

O público rockeiro de São Carlos tem encontro marcado com uma das noites mais eletrizantes do ano. Nesta sexta-feira, 17 de outubro, às 20h, o Liberty Music Hall recebe The Four Horsemen, considerada a maior banda cover do Metallica do Brasil.

Com um repertório que homenageia fielmente a lendária banda norte-americana, o grupo promete uma performance intensa, revivendo clássicos que atravessaram gerações como Enter Sandman, Master of Puppets, One e Nothing Else Matters.

O show promete unir nostalgia e adrenalina em uma celebração ao heavy metal, com execução precisa, visual inspirado e uma sonoridade que transporta o público diretamente aos grandes palcos do Metallica.

Os ingressos antecipados com desconto estão disponíveis pelas redes sociais da SP2 Produções, pelo WhatsApp (16) 98170-7575 ou no site www.sp2producoes.com.br.

Serviço:
Evento: Show “The Four Horsemen – Metallica Tribute”
Data: Sexta-feira, 17 de outubro
Horário: 20h
Local: Liberty Music Hall — Rua Conde do Pinhal, 2919, Centro, São Carlos/SP

Leia Também

Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (16/10) para o seu signo
Entretenimento05h58 - 16 Out 2025

Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (16/10) para o seu signo

Soraya Moraes se apresenta no próximo dia 25 de outubro em Ibaté
Entretenimento18h56 - 15 Out 2025

Soraya Moraes se apresenta no próximo dia 25 de outubro em Ibaté

Dudu Nobre se apresenta no Sesc São Carlos no dia 23 de outubro
Entretenimento17h34 - 15 Out 2025

Dudu Nobre se apresenta no Sesc São Carlos no dia 23 de outubro

Neste domingo tem Feira da Barganha e tributo a Milionário e José Rico
Entretenimento11h10 - 15 Out 2025

Neste domingo tem Feira da Barganha e tributo a Milionário e José Rico

4ª Festa do Milho acontece neste final de semana na praça da XV
Entretenimento08h11 - 15 Out 2025

4ª Festa do Milho acontece neste final de semana na praça da XV

Últimas Notícias