Maestro João Carlos Martins emociona pública com concerto no Teatro Municipal

Crédito: divulgação

Mais de 400 pessoas lotaram o Teatro Municipal “Dr. Alderico Vieira Perdigão” na noite de sábado (18/10), para assistir ao concerto da Temporada de Concertos 2025, com a orquestra Bachiana Filarmônica SESI-SP, sob regência do maestro João Carlos Martins.

No repertório, obras de Beethoven, Tchaikovsky, Heitor Villa-Lobos, Pietro Mascagni, Tom Jobim, entre outros grandes nomes da música erudita, encantaram o público em uma noite marcada pela emoção e pela excelência técnica dos músicos.

A apresentação integra o projeto que tem como objetivo democratizar o acesso à música clássica, alcançando públicos de diferentes faixas etárias e contextos sociais. O concerto foi uma realização da Fundação Bachiana Filarmônica, com recursos do ProAC, do Governo do Estado de São Paulo, e contou com apoio da Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, além do patrocínio da Maravilhas do Lar.

Mantida pelo SESI-SP, a orquestra Bachiana Filarmônica é formada por músicos jovens e experientes de diversas idades. Sob a direção artística de João Carlos Martins, a formação representa um importante incentivo à formação de novos talentos e à valorização da música erudita no país.

A orquestra já se apresentou em cidades do interior paulista, periferias de grandes centros e em renomados palcos internacionais, como o Carnegie Hall, o Lincoln Center e o Metropolitan Opera House, em Nova York.

Reconhecido mundialmente como um dos maiores intérpretes de Johann Sebastian Bach, João Carlos Martins gravou a obra completa para teclado do compositor alemão. Após enfrentar limitações causadas por uma doença neurológica, o maestro voltou a tocar piano com o auxílio de luvas biônicas, tornando-se símbolo de superação e dedicação à arte.

Durante o concerto, Martins relembrou sua primeira apresentação em São Carlos, ainda nos anos 1950, no antigo Hotel Estância Suíça, e contou ter realizado mais de 4 mil apresentações em 60 países.

“É importante guardar na memória os bons momentos, e São Carlos é um deles. É um prazer voltar aqui com a Filarmônica Bachiana. No próximo dia 28 de novembro vou lançar minha metodologia de iniciação musical para crianças de 5 anos em 50 escolas do Estado. Comecei como pianista aos 8, maestro aos 63 e agora, aos 85, inicio uma nova fase como educador musical, levando a música clássica a crianças e jovens carentes como instrumento de educação”, afirmou o maestro.

O concerto contou com a presença do vice-prefeito Roselei Françoso e do secretário municipal de Cultura e Turismo, Leandro Severo. Para Severo, o evento reforça o compromisso da Prefeitura com a valorização cultural da cidade.

“A apresentação da Bachiana Filarmônica SESI-SP, regida pelo maestro João Carlos Martins, só foi possível graças ao trabalho da Secretaria em ampliar os horários de funcionamento do Teatro Municipal, que voltou a receber espetáculos também aos domingos e feriados. Foi uma noite memorável, que reafirma a importância da música clássica como expressão artística e educacional”, destacou o secretário.

