sexta, 07 de novembro de 2025
Encantos de Natal:

Luzes de Natal serão acesas em Ibaté no dia de 28 de novembro

07 Nov 2025 - 20h15
No dia 28 de novembro, uma sexta-feira, Ibaté ficará iluminada com os Encantos de Natal: Luzes, Música e Sabores 2025.

A data marca o início das celebrações natalinas, um momento muito aguardado pela população e que transforma a cidade em um verdadeiro espetáculo de cores, brilho e emoção.

O evento promete encantar moradores e visitantes com uma atmosfera repleta de alegria, música e confraternização. Um convite especial para celebrar o espírito natalino em família.

Salve esta data e venha viver uma noite inesquecível, dando as boas-vindas ao Natal em grande estilo.

Em breve, a Prefeitura de Ibaté divulgará a programação oficial, com atrações musicais, apresentações culturais e muita gastronomia para todos os gostos.

