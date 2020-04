Ludo Educativo lança jogo voltado ao combate à Covid-19

Crédito: Divulgação

O projeto Ludo Educativo acaba de lançar o jogo "Contra Corona", cujo objetivo é estimular, de forma lúdica, ações que possam colaborar para a prevenção e, assim, combater a transmissão da Covid-19. O projeto é uma parceria do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais (CDMF), sediado na Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), com a Aptor Software, spin-off do Centro.

O "Contra Corona" terá diferentes módulos, voltados ao estímulo a práticas e ações amparadas em recomendações com base no conhecimento científico. O primeiro módulo lançado estimula a lavagem das mãos e traz informações sobre como realizar a ação corretamente. O jogo é gratuito e está disponível na página do Ludo Educativo, em www.ludoeducativo.com.br.

O Ludo nasceu em 2012 e, desde então, vem desenvolvendo jogos gratuitos que buscam aproximar diferentes assuntos do cotidiano de crianças e adolescentes. No desenvolvimento do "Contra Corona", o projeto conta com a parceria também da Batatando Games.

O CDMF (http://cdmf.org.br) é um dos Centros de Pesquisa, Inovação e Difusão (Cepid) apoiados pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp). Além da UFSCar, pesquisadores de outras sete universidades compõem o Centro, junto com parceiros internacionais. O Centro recebe investimentos também do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), a partir do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia dos Materiais em Nanotecnologia (INCTMN).

