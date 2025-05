Lual dos Amigos e Festa do Milho agitam o final de semana em Ibaté

Festa do Milho - Crédito: divulgação

A cidade de Ibaté será palco de muita diversão, música e gastronomia típica neste final de semana com a realização de mais uma edição do Lual dos Amigos, em conjunto com a tradicional Festa do Milho.

O evento acontece neste sábado, 17 de maio, e domingo, 18, a partir das 17h, na Praça Central.

Organizado pela Associação dos Feirantes e Ambulantes de Ibaté, com o apoio da Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria Adjunta de Cultura e Turismo, o evento promete atrair famílias e visitantes de todas as idades com uma programação especial. Entre as atrações, destaque para brinquedos infantis, trenzinho, apresentações musicais e, claro, uma grande variedade de pratos à base de milho.

A proposta é oferecer um ambiente acolhedor, familiar, animado e seguro, valorizando a cultura local e incentivando o comércio ambulante.

Leia Também