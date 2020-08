Livro retrata a Educação Infantil no contexto da pandemia

Crédito: Divulgação

Com o intuito de registrar este momento histórico repleto de dúvidas, incertezas e tentativas de exercer a profissão de educador em meio ao distanciamento social, Poliana Bruno Zuin, professora na Unidade de Atendimento à Criança (UAC) e pesquisadora no Programa de Pós-Graduação em Linguística (PPGL), ambos da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), organizou o livro "Acolhimento na Educação Infantil em meio à Pandemia da Covid-19".

"A obra foi concebida em meio às discussões geradas no âmbito da Educação Infantil e de nosso grupo de pesquisa e práticas junto a uma sala de crianças de 3 a 4 anos de idade na UAC e suas famílias. A partir da interrupção abrupta das atividades escolares, buscamos sempre manter o vínculo com as crianças e suas famílias, propondo atividades a serem realizadas em família com recursos de casa, para que pudéssemos estar próximos ainda que distantes", relata a docente.

O livro está dividido em duas partes: a primeira constitui-se sob o olhar da professora e sua equipe de trabalho composta por voluntários que atuam em projetos de extensão, orientandos e estudantes do PPGL, alunos de Iniciação Científica e estagiária; e a segunda traz olhares e vozes das famílias sobre os impactos da pandemia em suas rotinas, seus temores e anseios e sobre a realização das atividades propostas e realizadas com as crianças em casa.

A obra conta com Amarílio Ferreira Jr., docente do Departamento de Educação (DEd) da UFSCar, que participou da escrita das Primeiras Palavras, do primeiro capítulo em parceria com a organizadora e da contracapa. O prefácio foi escrito por Aline Maria de Medeiros Rodrigues Reali, docente do Departamento de Teorias e Práticas Pedagógicas (DTPP) da Universidade.

O lançamento de "Acolhimento na Educação Infantil em meio à Pandemia da Covid-19" acontece dia 26 de agosto, às 20 horas, de forma virtual, durante a quinta edição do Congresso Internacional de Educação e Tecnologias e do Encontro de Pesquisadores em Educação a Distância (CIET:EnPED), organizados pela UFSCar.

O livro, voltado a diferentes públicos, principalmente a professores e educadores que atuam na Educação Infantil, está disponível gratuitamente na versão e-book no site da Pedro e João Editores (https://bit.ly/2Y2QzET).

