Livro “Aventura Espacial” será lançado no Observatório do CDCC

O Observatório Dietrich Schiel do Centro de Divulgação Científica e Cultural da USP São Carlos (CDCC-USP) convida para o lançamento do livro Aventura Espacial, de Luiz Eduardo Anelli e Luiz Carlos Anelli Junior, que acontecerá na próxima sexta-feira, 28, às 19h.

O livro é de colorir e conta a evolução do conhecimento e conquista espacial, desde as primeiras observações de Galileu com um telescópio até os mais sofisticados robôs e telescópios do mundo.

Os autores estarão presentes e farão uma breve palestra sobre o tema, além de autografar os livros que poderão ser adquiridos no dia. Após a palestra, os participantes serão convidados para uma sessão de observação do céu a olho nu e com telescópios, promovida pela equipe do Observatório.

O evento é gratuito e aberto ao público.

