Lívia é eleita Rainha no 1º Concurso do Top Ranch

Crédito: Divulgação

O Top Ranch realizou no último sábado, 26 de julho, a primeira edição do Concurso da Rainha do Top Ranch, reunindo tradição, beleza e música em uma noite inesquecível no Restaurante Rural Invernada. O evento, que teve como objetivo valorizar a mulher e o universo country, atraiu grande público de São Carlos e região, além de convidados especiais.

A celebração contou com um show vibrante da dupla Júlia & Rafaela, que animou a plateia e trouxe ainda mais brilho à ocasião. As candidatas desfilaram com autenticidade e espírito sertanejo, encantando os jurados e os presentes.

As vencedoras da noite foram:

Rainha do Top Ranch: Lívia

Princesa do Top Ranch: Eliandra

Garota Top Ranch: Gabriela

As campeãs agora se tornam representantes oficiais do Top Ranch em ações e eventos futuros. A organização agradeceu aos patrocinadores, equipe envolvida e, especialmente, ao público que prestigiou a estreia do concurso, marcando o início de uma nova tradição no cenário rural e sertanejo da região.

