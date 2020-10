Lives: SESI-SP celebra Dia do Professor com uma semana de atrações especiais

Crédito: Divulgação

Entre os dias 12 e 16 de outubro será realizada a Semana SESI Pausar & Recarregar, com palestras, concertos e contação de histórias transmitidas ao vivo para o público em geral no canal do SESI São Paulo, no Youtube. A série de eventos especiais é uma homenagem mais do que merecida aos professores, pelo seu dia, e um agradecimento ao empenho desses profissionais para dar conta desse ano tão desafiador.



A Bachiana Filarmônica SESI-SP, sob regência do Maestro João Carlos Martins, será responsável pela abertura e o fechamento da semana, com concertos especiais: na segunda-feira, 12 de outubro, às 17 horas, com repertório especial pelo Dia das Crianças. E na sexta, dia 16, às 20h30, executam canções em homenagem aos professores. Neste último concerto, os solistas Anna Beatriz, Jean William e Maria Clara Mascellani farão participação especial durante as canções Ao Mestre com Carinho (Arnaldo Saccomani), Tocando em Frente (Almir Sater / Renato Teixeira) e Trem Bala (Ana Vilela), respectivamente, entre outras composições.



Também na programação, uma palestra em parceria com a Federação dos Professores do Estado de São Paulo (FEPESP). O professor Celso Napolitano, presidente da instituição, e Daniela Berbel, psicóloga educacional da rede escolar SESI-SP, participam do bate-papo "Gerenciamento de Emoções e Inteligência Emocional", discussão importante nesse momento tão particular e inesperado, a pandemia do Coronavírus, que colocou a todos em isolamento social. O encontro online está marcado para o dia 14 de outubro, quarta-feira, às 19 horas.



A contação de histórias fica a cargo de Ana Luísa Lacombe e será exibida na terça-feira, 13 de outubro, 18 horas. A atriz e escritora narra contos tradicionais acompanhada de canções tocadas no ukulele.



Com mais atrações a serem confirmadas, durante a Semana SESI Pausar & Recarregar, as aulas da rede escolar SESI-SP estão suspensas.



SERVIÇO:

Semana SESI Pausar & Recarregar

Quando: 12 a 16 de outubro

Para quem? Aberto a todos os públicos

Assista em youtube.com.br/SesiSaoPauloOficial

Acessível em Libras

