Lives especiais para comemorar o Dia das Mães

Crédito: Divulgação

A Secretaria Municipal de Esportes e Cultura, por meio do Centro Municipal de Artes e Cultura (Cemac), preparou duas lives com artistas pratas da casa para comemorar o Dia das Mães.

A festa para as mães são-carlenses começa já neste sábado (9/5) com o show de Aline Braga e banda. No domingo (10/5) quem se apresenta na live do Circuito Arena em Casa é a dupla Pedro Vitor e Mariana, com um show especial para a data. As apresentações começam sempre a partir das 19h.

"Somente no mês de maio já passaram pelo o projeto Arena em Casa a Banda Vinil 78, a cantora Sheila Lima e a dupla sertaneja João Carlos e Bruno, agora teremos apresentações especiais para o Dia das Mães, porém a programação está fechada e continua durante o mês todo de maio", garante Carlos Alberto Caromano, diretor de Cultura da Secretaria de Esportes e Cultura, lembrando que somente se apresentam artistas de São Carlos.

O Circuito Arena em Casa teve início em 18 de abril com a apresentação da Banda Doce Veneno. Também já se apresentaram Tempero Brazuca, Neto Rockfeller e Mayra Aveliz, Mamonas e o cantor Rudy.

Confira a programação completa do mês de maio:

09/05 Aline Braga e banda

10/05 Pedro Vitor e Mariana (especial dia das mães)

15/05 Caio Mania e Banda

16/05 Maria Butcher e André Souza

17/05 Tim Maia

22/05 Gi Guastaldi e Danilo Gust

23/05 Rodrigo Zanc

24/05 Senza Fine

29/05 Pedro Henrique

30/05 Nara Dom

31/05 Jota Gonzales

Para participar do show basta acessar o facebook.com/cemac.saocarlos e curtir a live.

