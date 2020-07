Live solidária busca auxiliar vítimas de câncer

Crédito: Divulgação

A Escola Mult Sport iniciará uma série de lives solidárias em prol da Rede Feminina de Combate ao Câncer. Com data marcada para a próxima sexta-feira, 10, a partir das 19h, em parceria com a Comissão Paixão Sertaneja, Som da Festa e o site São Carlos Agora, acontecerá a primeira live com as presenças das duplas João Pedro e Zé Paulo e Fábio Lopes e Rodrigo e apresentação do locutor profissional Moacyr Copacabana.

“Estamos iniciando o projeto que há tempos estávamos organizando. Cada live terá uma novidade e a primeira será sertaneja. Não tinha parceria melhor do que a Comissão Paixão Sertaneja, que é uma referência em eventos solidários no Estado. Esperamos ajudar a Rede Feminina, que há 67 anos atua na cidade e é exemplo de ação social”, afirmou Breno Picolo.

A Comissão Paixão Sertaneja também comemorou mais uma ação para a entidade em uma parceria que já vem há anos.

“Traremos na bagagem nossa equipe de colaboradores e a Rede Feminina de Combate ao Câncer que atende centenas de pacientes e precisa muito de ajuda, essa causa é nossa maior bandeira e estar junto com a Mult Sport nessa parceria além de um prazer é uma obrigação pelo apoio que sempre nos dão, seremos felizes juntos”, disse Rykoff Aidar.

