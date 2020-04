Live na UFSCar arrecada R$ 20 mil para abrigo de idosos

Crédito: Divulgação

O show beneficente "Cantando pelo Cantinho" de Léo Presley & A Máfia de Memphis, organizado em parceria com a Rádio UFSCar, foi transmitido ao vivo pelo YouTube e Facebook do Cantinho Fraterno na última sexta (24). Somando todas as arrecadações, cerca de R$ 20 mil foram angariados para a instituição que abriga idosos na cidade de São Carlos. A live (apresentação ao vivo) aconteceu no Anfiteatro Bento Prado Jr., na Universidade Federal de São Carlos (UFSCar).

A parceria entre o Cantinho Fraterno e a Universidade se deu por meio da Rádio UFSCar. "Conversando com o Presidente do Cantinho Fraterno, Luiz Botega, soube que eles gostariam de fazer uma live e que havia a necessidade de se angariar recursos a este lar de idosos. Minha ação inicial foi pedir à Reitoria da UFSCar permissão para utilizar um auditório da Universidade nesta ação beneficente, o que me foi prontamente autorizado. Em seguida, trabalhamos para viabilizar a parte técnica e toda a organização do palco", conta Pedro Dolosic, Diretor da Rádio UFSCar.

Somando as visualizações do YouTube às do Facebook, foram mais de 8 mil pessoas alcançadas com a live. Somente durante a Live, foram arrecadados aproximadamente R$ 12 mil. "A live contou com diversas pessoas trabalhando voluntariamente por uma causa: ajudar o Cantinho Fraterno. Foram técnicos da UFSCar, colaboradores da Rádio e diversas pessoas da cidade de São Carlos empenhadas, além de empresas apoiadoras", conclui Pedro Dolosic.

