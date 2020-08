Live encerrará circuito em prol da Rede Feminina de Combate ao Câncer

Crédito: Divulgação

Acontece nesta quarta-feira, 5, a partir das 19h, nas páginas da MultSport, Comissão Paixão Sertaneja e São Carlos Agora a última edição da live solidária em prol da Rede Feminina de Combate ao Câncer.

Com apresentação do locutor profissional Moacyr Copacabana e participação da dupla Leticia e Gaby, a live que também possui apoio da Unimed, Ítalo Brasileiro e Pinatti Eletro findará suas ações com objetivo de angariar recursos para a entidade que atende aproximadamente 1.500 familiares e pessoas acometidas pela doença em São Carlos.

“Encerraremos nossa primeira etapa com a dupla Belloti e Vianna. Foi um desafio legal e gratificante, a parceria com a Comissão Paixão Sertaneja trouxe um peso absurdo e após a primeira live. Muita gente aderiu e agradecemos cada um que colaborou e apoiou nossa iniciativa”, afirmou Breno Pícolo.

