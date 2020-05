Live do Bem reúne cantores; meta é buscar doações para famílias carentes

Mais uma atração diferenciada irá acontecer na noite desta segunda-feira, 11, quando será realizada a partir das 20h, a Live do Bem. Cantores que integram o grupo Doação e Ação irão promover momentos de entretenimento para pessoas que buscam distração e lazer nesta época de isolamento social provocada pela pandemia da Covid-19.

A transmissão do show virtual acontece na página do Grupo Doação e Ação no Facebook. A cantora Renata Árabe irá receber a dupla Emerson Martins e Adriano, Daiane e Ruan Carlos.

A Live do Bem busca doações de alimentos, produtos de higiene pessoal e roupas, que serão destinadas para famílias carentes.

