Live da banda The Course irá ajudar o Clube dos Patinhas Carentes

Crédito: Divulgação

Um rock alternativo em prol dos animais abandonados e/ou vítimas de maus tratos. Com apoio do São Carlos Agora, a banda The Course, formada por quatro universitários da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) irá realizar neste sábado, 11, a partir das 19h30, uma live em prol do Clube dos Patinhas Carentes.

O evento é solidário e irá buscar recursos para a compra de ração para os animais que são assistidos pela entidade filantrópica e ainda para a construção de um canil que irá abrir animais que não tem lares. A livre será exibida no Facebook, na página da banda, no link https://www.facebook.com/thecourseoficial/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARCvvEU47UQlBGk4Nk963EZC2fz5lxJAlbpTeBxnFC6wWaZOKYSY7MkIg90aZOFfino-HEP6ZijMuKwZ.

Imagens sobre o canil que será construído podem ser conferidas no link https://www.facebook.com/291557244636203/posts/985842945207626/?flite=scwspnss&extid=KKXAm4PmJB64ukKd e informações complementares sobre a live podem ser obtidas pelo fone 991680063.

