Lisboa – uma das cidades mais buscada por brasileiros que saem do país

De acordo com dados do Itamaraty, em 2023 cerca de 513 mil brasileiros viviam legalmente em Portugal, consolidando o país como o segundo maior polo da diáspora brasileira, atrás apenas dos EUA. Ainda, a capital portuguesa se destaca como a quarta mais buscada por brasileiros que desejam deixar o país, sendo a principal opção na Europa.

A curiosidade por Lisboa vai além do turismo. Trata-se de uma busca por um estilo de vida mais tranquilo, conectado e com qualidade. A cidade oferece clima mediterrâneo, segurança, estrutura urbana moderna e proximidade cultural e linguística, elementos que têm forte apelo entre quem quer recomeçar ou investir em novas experiências no exterior.

A praticidade para viver temporariamente em Lisboa

Para muitos brasileiros que planejam se mudar, especialmente profissionais e estudantes, encontrar um lugar pronto para morar é prioridade. Nesse contexto, o aluguel de imóveis mobiliados em Lisboa aparece como solução ideal.

Esse formato oferece apartamentos equipados com mobília, eletrodomésticos, internet de alta velocidade e contratos flexíveis, geralmente de 30 dias a vários meses, eliminando preocupações com burocracias e parcelas longas.

Para quem faz a mudança para Lisboa com trabalho remoto ou estudo, isso significa adaptar-se ao novo lar já no primeiro dia, com conforto e funcionalidade. A cidade é rica em opções: bairros históricos como Alfama, Chiado, Avenida da Liberdade e zonas modernas como Parque das Nações concentram imóveis próximos a transporte público, serviços e lazer.

O formato também permite que o morador decida seu ritmo: pode viver em Lisboa por apenas um mês ou estender a estadia, sem a necessidade de contratos longos ou garantias rígidas. Essa mobilidade é ideal para quem busca experiência internacional sem compromissos definitivos.

O que faz de Lisboa um destino tão procurado?

Vários fatores explicam o interesse pelo destino português. Primeiro, o compartilhamento do idioma entre Brasil e Portugal facilita a adaptação e estreita os laços culturais. Segundo, Lisboa oferece segurança urbana, infraestrutura moderna e alto padrão de vida: itens valorizados por famílias, jovens profissionais e aposentados.

A busca por estabilidade também está relacionada às crises recentes no Brasil. Violência urbana, instabilidade econômica e política tornaram-se motivadores para muitos brasileiros. Em consequência, a procura por um lugar seguro para realizar o sonho de morar no exterior aumentou, com Portugal à frente por sua receptividade.

Dados da KAYAK confirmam o crescimento do interesse internacional: em 2023, Lisboa é o destino no exterior mais buscado pelos brasileiros em todo o mundo. Isso indica que não é apenas o turismo que atrai mais visitantes, mas também a decisão de morar, ainda que temporariamente ou em caráter transitório.

Oportunidades econômicas e profissionais

Embora Lisboa não seja um centro global de alta remuneração, como Londres ou Frankfurt, apresenta boas opções para quem trabalha remotamente. O custo de vida, embora em alta, ainda é competitivo em relação a outras capitais europeias.

A cidade também abriga polos de inovação, coworkings e espaços de networking, que tornam a vida profissional mais dinâmica. Muitos brasileiros têm aberto negócios locais, contribuindo para o fortalecimento desses ecossistemas.

É importante observar que, segundo o Expat Insider 2024, apesar dos elogios à qualidade de vida, alguns expatriados apontam desafios em estrutura de mercado de trabalho, burocracia e salários. Mesmo assim, a facilidade para abrir conta bancária, alugar imóvel, matricular filhos e participar de atividades profissionais torna o processo mais célere e convidativo.

Educação, saúde e qualidade de vida

Para famílias, a escolha por Lisboa combina fatores de educação, saúde e segurança. Portugal disponibiliza excelentes creches, escolas bilíngues e opções universitárias. Prova da sua qualidade são os quatro melhores mestrados em finanças do mundo no país. O sistema de saúde nacional é acessível a residentes, e a estrutura complementar privada é também altamente qualificada.

No que diz respeito à segurança, Lisboa está entre as capitais mais seguras da Europa. Isso tem grande peso para quem busca estabilidade para si mesmo ou para os filhos. O clima ameno, a arquitetura histórica, os parques e o Rio Tejo tornam o cotidiano mais agradável e inspirador. A facilidade de viajar para outros países europeus também soma pontos.

Além disso, Lisboa se destaca por sua oferta cultural acessível e constante. Museus gratuitos, feiras de livros, festivais de cinema, música ao ar livre e eventos de gastronomia promovem a integração da comunidade e enriquecem a experiência cotidiana. Para quem busca uma vida equilibrada entre trabalho e lazer, a cidade oferece oportunidades reais de bem-estar físico e emocional.

Burocracias, vistos e planejamento

Entrar em Portugal é simples para brasileiros, mas quem pretende ficar por mais de 90 dias precisa planejar o processo corretamente. O visto ideal para residência é o D7, recomendado para quem tem rendimentos de fonte própria ou digital. Esse visto é uma porta de entrada para residência legal, acesso ao serviço de saúde, conta bancária, escola e outros serviços.

O aluguel de imóveis mobiliados simplifica ainda mais a chegada: muitos proprietários ou plataformas especializadas auxiliam na transição, oferecendo suporte com contratos e informações práticas. Os custos de vida, embora crescentes, ainda são mais acessíveis que em outras capitais europeias. O bom planejamento financeiro é fundamental para quem deseja tranquilidade nos primeiros meses.

O futuro da migração brasileira

A migração para Lisboa tende a crescer ainda mais nos próximos anos. A Geração Z e os Millennials priorizam qualidade de vida, equilíbrio, autonomia e escolhas mais alinhadas aos valores individuais. Para muitos, Lisboa combina essas características com estabilidade, segurança e possibilidades profissionais (incluindo através do trabalho remoto).

Além disso, o crescimento de comunidades brasileiras, escolas bilíngues, redes de apoio e empreendedorismo local sinaliza que o país se consolida como um destino de longo prazo, não apenas uma rota temporária ou de férias.

Outro fator que impulsiona essa tendência é a digitalização dos processos de residência e trabalho em Portugal. Políticas públicas de incentivo à inovação e startups, aliadas ao custo de vida mais acessível em comparação com outras capitais europeias, reforçam Lisboa como uma escolha estratégica para quem deseja recomeçar com propósito e planejamento.