LINIKER é confirmada como atração da TUSCA 2025

LINIKER confirmada na TUSCAd - Crédito: divulgação

“CAJU é o álbum dos meus sonhos”, define Liniker. “Depois de quase 10 anos de carreira, é a primeira vez que me sinto totalmente segura da minha narrativa. Fiz esse disco para mim, e agora quero compartilhá-lo com o público.”

Gravado de forma analógica, com arranjos grandiosos e colaborações de peso como a Orquestra Brasil Jazz Sinfônica, o álbum é uma celebração da trajetória de Liniker, marcada por reconhecimento, prêmios como o Grammy Latino e uma relação visceral com a música.

Um projeto maduro, autoral e repleto de colaborações especiais, Caju apresenta uma viagem que extrapola estilos e abraça a diversidade sonora do Brasil e do mundo: do pop ao samba, passando pelo jazz, house, arrocha, reggae e até brega. O trabalho traz participações de nomes como Lulu Santos, BaianaSystem, ANAVITÓRIA, Pabllo Vittar, Priscila Senna e muitos outros, reforçando o caráter plural e ousado da obra.

A TUSCA 2025 já tem atrações de peso confirmadas, como Seu Jorge, Ana Castela, MC Hariel, CPM 22, Baiana System, Detonautas e Djs Illusionaize, Chapeleiro e Camacho. Tudo isso em meio a uma celebração onde o esporte, a diversidade e a cultura universitária se encontram no ritmo de um "despertar de um novo mundo" — tema da edição deste ano.



SERVIÇO – TUSCA 2025

Data: de 20 a 23 de novembro

O que te espera: 6 festas em 4 dias, +40 horas de evento, mais de 50 atrações

Ingressos: pacotes disponíveis no site Blacktag

Classificação etária: 18 anos

Mais informações: @sigatusca

