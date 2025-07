Lan House itinerante segue no Bicão até 29 de julho com acesso gratuito

Até o dia 29 de julho, crianças e adolescentes de São Carlos podem aproveitar gratuitamente a Lan House Itinerante do projeto Conexão e-Sports, instalada no Parque do Bicão, na avenida Maria Consuelo Brandão Tolentino, no Jardim Bicão. A atração, que funciona diariamente das 9h às 13h e das 15h às 19h, oferece uma experiência completa no universo dos jogos eletrônicos.

A iniciativa é viabilizada por meio da Lei de Incentivo ao Esporte, do Ministério do Esporte do Governo Federal, com apoio da Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, e conta com o patrocínio da Electrolux.

A estrutura móvel, montada em uma carreta gamer, oferece jogos como Fall Guys, EA SPORTS FC™ 24 e Rocket League, todos com classificação livre. A cada turno, até 30 participantes podem jogar durante sessões de 40 minutos. Caso a lotação máxima não seja atingida, o tempo de uso é flexível.

“Nosso objetivo é democratizar o acesso aos esportes eletrônicos e proporcionar uma experiência divertida e educativa para crianças e adolescentes. A recepção em São Carlos está sendo excelente. Já nos primeiros dias, mais de 150 crianças participaram, e a expectativa é de que esse número continue crescendo”, afirmou o produtor do projeto, Guilherme Ksyvickis.

Segundo ele, os participantes precisam apenas realizar um cadastro e apresentar autorização dos responsáveis. Grupos escolares e instituições também podem agendar visitas por meio da Secretaria de Cultura e Turismo. Monitores estão à disposição para auxiliar aqueles que não estão familiarizados com os jogos.

O secretário municipal de Cultura e Turismo, Leandro Severo, destaca a importância social do projeto. “Mais do que entretenimento, a ação promove o uso da tecnologia de forma educativa, incentivando valores como trabalho em equipe, estratégia e socialização”.

Já a diretora do Departamento de Artes e Cultura, Mariana Navarro, reforça o caráter formativo da proposta. “A Lan House Itinerante é um espaço onde a diversão e o aprendizado caminham juntos. Além de se divertirem, os jovens desenvolvem habilidades cognitivas e sociais em um ambiente saudável”.

A Lan House Itinerante segue aberta até 29 de julho e é uma oportunidade única para crianças e adolescentes mergulharem no mundo dos games com segurança, orientação e inclusão.

