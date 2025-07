Lan House Itinerante leva universo dos games ao Parque do Bicão neste domingo

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Conexão e-Sports - Crédito: divulgação

O Parque do Bicão, em São Carlos, recebe a partir deste domingo (20) uma atração especial voltada ao público jovem: a Lan House Itinerante do projeto Conexão e-Sports. A iniciativa, que promove o acesso gratuito ao universo dos jogos eletrônicos, permanece na cidade até o dia 29 de julho, com sessões diárias das 9h às 13h e das 15h às 19h.

Com uma estrutura moderna e interativa montada em uma carreta gamer, o projeto oferece jogos populares como Fall Guys, EA SPORTS FC™️ 24 e Rocket League. Cada sessão tem duração de 40 minutos e pode atender até 30 participantes por turno. As inscrições são realizadas presencialmente, por ordem de chegada, na tenda de credenciamento instalada no local.

Viabilizado por meio da Lei de Incentivo ao Esporte, do Ministério do Esporte, o Conexão e-Sports conta com o patrocínio da Electrolux e apoio da Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

Segundo o secretário Leandro Severo, o projeto vai além do entretenimento. “A proposta é democratizar o acesso à tecnologia e promover valores como estratégia, trabalho em equipe e socialização entre os participantes”, destacou.

A atividade é voltada principalmente para crianças e adolescentes de 6 a 18 anos, especialmente os residentes em regiões com menor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), mas é aberta a todas as idades.

Para Mariana Navarro, diretora do Departamento de Artes e Cultura, o evento une diversão e aprendizado. “São Carlos receberá uma carreta que leva diversão através dos games por todo o Brasil. Com tecnologia avançada e entrada 100% gratuita, é uma oportunidade de criar novas conexões, aprender e se divertir de forma saudável”, afirmou.

O Parque do Bicão está localizado na Avenida Maria Consuelo Brandão Tolentino, no Jardim Bicão.

Leia Também