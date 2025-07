Lan House itinerante chega a São Carlos e leva games e aprendizado pelo Brasil

O Governo Federal por meio do Ministério do Esporte via Lei de Incentivo ao Esporte apresenta: Conexão e-Sports 4, uma iniciativa do Instituto Sempre Amigos. Mais do que entretenimento, o projeto patrocinado pela Electrolux também promove o compartilhamento de conhecimento. Com três jogos disponíveis (Fall Guys, EA SPORTS FC™ 24 e Rocket League), a carreta tem um grande foco em entretenimento, oferecendo às crianças a oportunidade de vivenciar e experimentar plataformas e estruturas de última geração, aprender estratégias dos jogos e criar novas amizades com quem também está na carreta jogando.

Durante 10 dias em cada cidade, o público poderá vivenciar jogos em plataformas offlines. Cada turno atenderá até 30 pessoas, com duração de 40 minutos por grupo. As inscrições são gratuitas e feitas presencialmente, por ordem de chegada, na tenda de credenciamento.

A proposta vai além da experiência: o projeto atua em parceria com organizações locais para garantir continuidade às ações nas comunidades. Entre os dias 20 a 29 de julho, o projeto estará no Parque do Bicão, localizado na Avenida Maria Consuelo Brandão Tolentino - Jardim Bicão, São Carlos (SP)

Serviço: Conexão e-Sports

Data: 20 a 29 de julho de 2025

Horário: das 9h às 13h00 e das 15h às 19h

Local: Parque do Bicão - Av. Maria Consuelo Brandão Tolentino - Jardim Bicão, São Carlos, SP

Idade indicativa: 6 a 18 anos, mas aberto a todas as idades

Inscrições gratuitas: feitas presencialmente, por ordem de chegada, na tenda de credenciamento



