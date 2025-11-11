“Kombi no Circo” estaciona em Ibaté com muita diversão para toda a família

Crédito: Paula Alessandra Berner

Continuando a programação do Circuito Cult, o espetáculo “Kombi no Circo”, da Cia. Atitude Teatro, chega a Ibaté no dia 14 de novembro, às 15h, na Pirâmide da Mata do Alemão.

A atração promete contagiar o público com a alegria e o bom humor dos palhaços Tampa (Roxane Cavallari) e Panela (Fernando Cavallari), que transformam uma Kombi adaptada em um verdadeiro picadeiro sobre rodas.



Com fantoches, malabarismo e palhaçaria, o espetáculo convida o público para o mundo do circo e a arte do brincar. Cada apresentação é única, reinventando-se a partir da energia das crianças e famílias que participam.



A Cia Atitude Teatro, fundada em agosto de 2008, realiza trabalhos educativos, culturais e sociais em diversas cidades do Brasil. Seu principal objetivo é estimular as comunidades a desenvolver ações que contribuam para a construção de um mundo mais solidário.

A companhia busca resgatar a arte do brincar e incentivar o uso dos espaços públicos, utilizando a arte, a cultura e a educação como ferramentas de inspiração e transformação social, promovendo interação e integração entre as pessoas.

Tampa e Panela têm se apresentado em festivais, viradas culturais e feiras artísticas em várias regiões do Brasil, encantando gerações com sua sensibilidade e criatividade.

“Nosso maior presente é ver o sorriso no rosto das crianças. O circo é alegria, é memória e é união. E a Kombi é o nosso palco que viaja levando essa energia por onde passa”, destacam os artistas.





SERVIÇO

Espetáculo: Kombi no Circo – Cia. Atitude Teatro

Data: 14 de novembro de 2025

Horário: 15h

Local: Pirâmide da Mata do Alemão – Ibaté – SP

Av. São João, 957-1253 - Jardim Mariana, Ibaté

Entrada franca

