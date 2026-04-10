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sexta, 10 de abril de 2026
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JUCRISC promove Show de Prêmios neste sábado na Paróquia Santo Antônio de Pádua

10 Abr 2026 - 09h00Por Jessica Carvalho R.
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JUCRISC promove Show de Prêmios neste sábado na Paróquia Santo Antônio de Pádua -

O Grupo de Jovens JUCRISC realiza, neste sábado (11), um tradicional Show de Prêmios com temática especial inspirada no clima da Copa do Mundo. O evento começa às 19h, no salão paroquial da Paróquia Santo Antônio de Pádua, e deve reunir a comunidade em uma noite marcada por confraternização, música e solidariedade.

A programação contará com apresentação ao vivo da dupla Bonani & Gabriel, além de diversas rodadas de sorteios com prêmios variados, atraindo participantes de todas as idades. A proposta é oferecer um ambiente acolhedor e familiar, promovendo momentos de diversão e integração.

O público também poderá aproveitar uma ampla praça de alimentação, com opções como pastel, espetinho, frango assado, lanches, porções de batata frita, cuscuz, doces e serviço completo de bar.

Segundo a organização, toda a renda arrecadada será destinada à realização do 35º Encontro de Jovens do JUCRISC, que acontece nos dias 24, 25 e 26 de abril. O encontro é voltado à formação e integração da juventude, reunindo participantes em atividades de espiritualidade, reflexão e convivência.

 

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