Jogos no Brasil ganham força depois da Gamescom Latam

Depois da Gamescom Latam, os jogos no Brasil têm conquistado ainda mais espaço. Este evento, que reuniu jogadores e criadores de todo o continente, trouxe uma energia renovada e deu visibilidade a talentos nacionais. Cada vez mais brasileiros se inspiram a explorar este universo criativo, tanto para diversão como para oportunidades profissionais. A cena gaming por cá está a ganhar vida e projeta um futuro onde inovação e paixão se encontram. Por entre conversas animadas e novas ideias, é impossível ignorar como a Gamescom Latam impulsionou esta transformação.

Gamescom Latam 2025 bate recordes e impulsiona o setor

A Gamescom Latam 2025 superou todas as expectativas e deixou claro que o Brasil está a viver um verdadeiro boom no universo gaming. A feira, que decorreu em São Paulo, foi muito mais do que apenas números: foi uma celebração da criatividade, do talento e do entusiasmo de quem respira videojogos todos os dias.

Por entre os corredores cheios e os sorrisos genuínos, destacaram-se os lançamentos inéditos, as estações de jogo sempre ocupadas e as conversas entre criadores e fãs, que davam vida ao evento. O ambiente era descontraído, com cosplayers a circularem e influenciadores a partilharem experiências ao vivo.

Números que marcaram o evento:

Público: Mais de 130 mil pessoas;

Jogos: Mais de 120 novos títulos;

Empresas: Presença de gigantes como Nintendo, Ubisoft e Epic Games;

Influenciadores e cosplayers: Cerca de 3 mil;

Alcance online: Mais de 10 milhões de pessoas.

Mais do que os números, a Gamescom Latam 2025 mostrou que o Brasil tem talento e paixão para se destacar na indústria global. As conversas que nasceram durante o evento, os contactos feitos e os sonhos despertos são prova de que o setor tem um futuro brilhante por cá.

Mais de 130 mil visitantes e impacto económico de US$ 200 milhões

A Gamescom Latam 2025 surpreendeu até os mais otimistas. Com mais de 130 mil visitantes a passar pelo evento, o ambiente era vibrante, cheio de energia e paixão pelo universo dos videojogos. As novidades não foram poucas – desde lançamentos inéditos a experiências interativas que deixaram muitos a sorrir de orelha a orelha. Para além da diversão, os números falam por si: estima-se que a edição deste ano tenha movimentado cerca de 200 milhões de dólares, consolidando a importância do Brasil no cenário gaming global.

Aqui está um resumo dos destaques do evento: