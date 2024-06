João Rock anuncia horários dos shows; portões abrem às 12h30 no dia 8 de junho

Maratona musical da 21ª edição do João Rock acontece no dia 08 de junho com primeiro show no palco Fortalecendo a Cena - crédito: Rafael Cautella -

Mais de 30 atrações, encontros inéditos e lendas da música marcam a programação da 21ª edição do João Rock.



Os portões do Parque Permanente de Exposições abrem às 12h30 e a maratona musical terá início às 13h15, com o primeiro show no palco Fortalecendo a Cena.



Confira, abaixo, os horários e atrações de cada palco:

Palco João Rock

13h35 – Batalha de Rimas

14h30 – Kauze, ganhadora do Concurso de Bandas

15h – Matuto S.A, ganhador do Concurso de Bandas

15h40 – Marina Sena

16h45 – Armandinho

17h50 – Detonautas

18h55 – Samuel Rosa

20h – Paralamas do Sucesso

21h05 – CPM 22

22h10 –Djonga, D2 e Um Punhado de Bamba

23h20 – Thiago Castanho e Marcão Britto - Charlie Brown JR 30 anos

0h35 – Emicida e Pitty

Palco Brasil – Lendas Vol. 1

13h30 – Freon Rock – ganhadora concurso "ÉPra Cantar"

15h20 – 14 Bis

17h20 – Novos Baianos

19h20 – Ney Matogrosso

21h20 – Lulu Santos

23h25 – Djavan

Palco Aquarela

14h20 – Tássia Reis

16h20 – Negra Li

18h20 – Maria Gadú

20h20 – Duda Beat

22h25 – Marina Lima

Palco Fortalecendo a Cena

13h15 – School Of Rock

15h20 – Ebony

17h20 – Ryu, The Runner

19h20 – Wiu

21h20 – Teto

23h25 – Veigh

PAPO JOÃO ROCK ACONTECE QUARTA E QUINTA-FEIRA

Fomentando a cultura e a discussão sobre música e atitude, nos dias 05 e 06 de junho, acontece um talk especial com convidados no projeto Papo João Rock, a partir das 19h, no Open Mall do Shopping Iguatemi Ribeirão Preto.

Na quarta-feira, dia 05, o bate-papo será sobre “Moda, Música e Atitude” e no dia 06, o tema será “Marcas e Experiências”. Após os painéis, o evento contará ainda com um pocket show da cantora Tássia Reis no dia 05 e uma apresentação do músico e DJ Eduardo Brechó, na quinta (06).

O Talk acontecerá de forma gratuita para convidados e poderá ser assistido pela transmissão ao vivo no canal do Youtube do festival: https://www.youtube.com/@festivaljoaorock.

