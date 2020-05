João Pedro e Zé Paulo realizam live para os Salesianos

Crédito: Divulgação

Acontece na noite desta sexta-feira, 8 a live solidária da dupla João Pedro e Zé Paulo. Os meninos que são de Santa Eudóxia estão com dez anos de carreira e percorrem todo o Brasil levando o nome da cidade e da música sertaneja, irão apresentar uma linda live a partir das 20h com a finalidade de ajudar o projeto social dos Salesianos, que atende aproximadamente 700 crianças com refeições diárias e projetos de capacitação.

O sistema de doação QRCode estará disponível para as pessoas destinarem qualquer valor em prol da entidade.

“Há anos participamos de eventos sociais e sempre de coração. Não seria agora, neste momento tão delicado que nos ausentaríamos. Estamos organizando tudo com muito carinho para alegra a noite das famílias em quarentena e principalmente ajudar os Salesianos que realizam um antigo e bonito projeto em São Carlos”, finalizaram os cantores.

A live ocorre no Facebook oficial da dupla.

