Jeepeata de Natal acontece no dia 17 de dezembro

A magia do Natal vai tomar conta das ruas de São Carlos no próximo dia 17 de dezembro de 2025, a partir das 18h30, com mais uma edição da Jeepeata de Natal, organizada pelos Trilheiros Off Road de São Carlos. O tradicional desfile natalino promete novamente encantar moradores de todas as idades com luzes, música, personagens e muita alegria.

A saída está marcada para as 19h30, na Rivel Auto Mecânica, localizada na Rua José de Alencar, na Vila Costa do Sol. De lá, os veículos seguirão por um trajeto especial que inclui ruas e avenidas importantes da cidade, levando o espírito natalino a diversos bairros.

O evento acontece graças à emenda parlamentar do vereador Marquinho Amaral destinada para fortalecer ações de integração, solidariedade e cuidado com as crianças. A organização solicita que os participantes contribuam com 1 pacote de balas, que será distribuído durante o percurso, ajudando a multiplicar sorrisos nesta noite especial.

Trajeto da Jeepeta de Natal

Rua José de Alencar

Rua Dona Alexandrina

Av. Dr. Carlos Botelho

Praça XV

Rua XV de Novembro

Rua Episcopal

Rua 1º de Maio

Avenida São Carlos

Pontilhão Praça Itália

Av. Dr. Teixeira de Barros

Término no Posto AZ

A iniciativa conta com o apoio da Prefeitura de São Carlos, Posto AZ, ONG Fábrica da Alegria e toda a equipe envolvida que, juntos, fortalecem ano após ano a tradição do Natal solidário na cidade.

Informações

Vicente – (16) 99155-2871

