Inspirado em Tchekhov, Moscou para Principiantes se apresenta em São Carlos no dia 07

Inspirado em As Três Irmãs, de Anton Tchekhov, o espetáculo Moscou para Principiantes, escrito e dirigido por Aline Filócomo, realiza uma circulação pelo interior paulista entre setembro e novembro de 2025, em um trajeto que passa por São Carlos (setembro), Bragança Paulista, Bauru, Campinas e São Caetano do Sul, além de Santos, com datas a confirmar.

Com Natacha Dias, Paula Arruda e Rita Grillo no elenco, a montagem foi contemplada pelo edital de Difusão e Circulação de Projetos Artísticos Culturais 27/2024. Serão ao todo 12 apresentações gratuitas em 6 cidades, sempre acompanhadas de bate-papo com o público, sessões com tradução simultânea em Libras e uma Oficina de Transcrição Poética, voltada para mulheres 60+.

A circulação começa em São Carlos, no dia 7 de setembro, com duas sessões às 17h e 20h, no Teatro Municipal Dr. Alderico Vieira Perdigão. Na véspera, dia 6, a Sala TUSP do Centro Cultural da USP recebe a oficina gratuita de Transcrição Poética.

Desde sua estreia, o espetáculo recebeu prêmios e reconhecimento em diferentes formatos, mantendo viva sua pesquisa dramatúrgica que combina poesia, humor e crítica social ao investigar os sentidos contemporâneos do trabalho e a possibilidade de criação de outras realidades possíveis.

Uma dramaturgia em camadas

Moscou Para Principiantes marca o início da trajetória da Boneca Russa | Cia de Teatro. Escrita e dirigida por Aline Filócomo, integrante da Cia Hiato, a obra foi publicada em 2020 pela Editora Javali e tem como base a transcrição poética de conversas realizadas em dois núcleos de mulheres: três atrizes em processo de criação e um grupo de aposentadas da terceira idade. Como nas bonecas russas que dão nome à companhia, camadas de ficção e realidade se sobrepõem: em cena, ora surgem Olga, Macha e Irina; ora, três idosas evocando memórias; ora, as próprias atrizes refletindo sobre desejos, frustrações e suas pequenas “moscous” pessoais. A linguagem dramatúrgica e cênica opera por tentativas, desvios e falhas, que também se associam a nossa atual dificuldade de compreensão das alteridades. Espaços de erro e incompletude se instalam como parte do discurso e da forma, propondo uma crítica sensível ao imperativo de produtividade que marca o mundo contemporâneo. “Temos a sensação de que hoje não basta sobreviver do trabalho — é preciso sobreviver ao trabalho. Mas produzir o quê? A partir de quê? Para quem? E o que resta quando isso tudo acaba?”, provoca Aline Filócomo.

Matrioscas, memória e descompasso

As matrioscas — bonecas russas que abrigam camadas sucessivas de figuras — servem de metáfora central à encenação, revelando histórias dentro de histórias, identidades que se multiplicam. Esse jogo é traduzido também na estrutura da peça, que transita entre teatro, cinema e instalação. Os figurinos, feitos de sobreposições, e os dispositivos sonoros e visuais reiteram esse deslocamento constante. As três atrizes — Natacha Dias, Paula Arruda e Rita Grillo — conduzem a ação por meio da palavra: falas sobrepostas, lapsos de memória, delays e repetições criam um ritmo fragmentado, em sintonia com o próprio processo de fabulação do espetáculo. A tentativa de traduzir em frases e sentidos o ritmo frenético dos seus pensamentos ocupa espaço e produz movimento na cena. O espetáculo tangencia poeticamente questões urgentes do contexto político e social brasileiro. Quando a existência se vê cada vez mais associada à capacidade humana de produzir e o tempo se converte em matéria consumível, MOSCOU PARA PRINCIPIANTES reivindica o direito à criação, ao desejo e à contemplação.

Oficina de Transcrição Poética

Conduzida por Aline Filócomo e pelas atrizes, a oficina gratuita propõe às mulheres 60+ a transformação de memórias pessoais, histórias esquecidas ou reinventadas em pequenas cenas. O encontro de três horas cria um espaço de ressignificação da memória, do desejo e da potência criativa em qualquer idade.

Ficha Técnica

Direção e dramaturgia: Aline Filócomo. Elenco: Natacha Dias, Paula Arruda e Rita Grillo. Cenário e iluminação: Marisa Bentivegna. Figurino: Anne Cerutti. Projeção: Grissel Piguillem. Trilha sonora: Kuki Stolarski. Produção executiva: Yumi Ogino. | Direção Produção: Aura Cunha | Elephante Produções.

Serviço:

São Carlos Teatro Municipal “Dr. Alderico Vieira Perdigão”

R. 7 de Setembro, 1735 – Centro, São Carlos – SP

ia 07/09 – 17h; 20h (com acessibilidade em Libras + bate-papo)



Oficina

Sala TUSP – Centro Cultural da USP São Carlos

Av. Dr. Carlos Botelho, 1465 – Centro Dia 06/09 – 15h às 18h

Classificação: livre | Duração: 55 min

