Inscrições para a Corrida Carlito seguem abertas em Ibaté

Corrida - Crédito: Imagem de Daniel Reche por Pixabay

Seguem abertas até o dia 5 de setembro as inscrições para a Corrida Segundo Carlos Lopes (Carlito), que será realizada no dia 7 de setembro de 2025, em Ibaté. O evento é promovido pela Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Esportes.

A largada está marcada para as 7h30, no Estádio Dagnino Rossi, localizado na Rua Dr. Teixeira de Barros, nº 500, no Centro. A competição conta com duas modalidades: corrida de 6 km e caminhada de 3 km.

As inscrições são obrigatórias para ambas as categorias e podem ser feitas pelo site portorun.com.

O evento integra o calendário esportivo da cidade e busca incentivar a prática de atividades físicas e o convívio social entre os participantes.

Leia Também