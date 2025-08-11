(16) 99963-6036
segunda, 11 de agosto de 2025
Entretenimento

Inscrições para a Corrida Carlito seguem abertas em Ibaté

11 Ago 2025 - 15h10
Seguem abertas até o dia 5 de setembro as inscrições para a Corrida Segundo Carlos Lopes (Carlito), que será realizada no dia 7 de setembro de 2025, em Ibaté. O evento é promovido pela Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Esportes.

A largada está marcada para as 7h30, no Estádio Dagnino Rossi, localizado na Rua Dr. Teixeira de Barros, nº 500, no Centro. A competição conta com duas modalidades: corrida de 6 km e caminhada de 3 km.

As inscrições são obrigatórias para ambas as categorias e podem ser feitas pelo site portorun.com.

O evento integra o calendário esportivo da cidade e busca incentivar a prática de atividades físicas e o convívio social entre os participantes.

 

