ImprovisAR-te apresenta "Os Espelhos da Cabeça" nesta quarta (03) no Teatro Municipal

O espetáculo é protagonizado por uma senhora que conversa com os espelhos em sua cabeça, refletindo pensamentos, ideias e novas possibilidades. A trilha sonora, criada pelo educador musical Felipe Cortes, é executada de forma única em cada apresentação, ditandoo ritmo da dança.

A Cia. ImprovisAR-te foi fundada em São Carlos, interior de SP, durante a pandemia em 2020, tendo o improviso como característica. O espetáculo foi criado como uma forma de repensar e criar possibilidades em meio às aulas on-line. Contemplada pelo PROAC Editais, a companhia realizará uma oficina de dança gratuita, ministrada pelos diretores e coreógrafos, que apresentará técnicas de preparação corporal, ocupação do espaço, respiração e improvisação. A oficina ocorrerá no mesmo dia do espetáculo, a partir das 14h, no Teatro Municipal, e todos os participantes receberão um certificado de participação.

“Os Espelhos da Cabeça” - Cia ImprovisAR-te

Quarta-feira, 03 de maio, às 20h

Teatro Municipal de São Carlos

Rua 7 de Setembro, 1735 - Centro

Oficina de Experimentação e Criação em Dança

Quarta-feira, 03 de maio, das 14h às 17h

Teatro Municipal de São Carlos

Rua 7 de Setembro, 1735 - Centro

Contato: Marina Sanches - direção artística: (16) 98871 8716

A Cia. ImprovisAR-te apresenta "Os Espelhos da Cabeça", um espetáculo de dança envolvente, intrigante e improvisado que será realizado na quarta-feira (3) às 20h no Teatro Municipal de São Carlos.