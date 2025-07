Impressão nas escolas públicas de São Carlos: por que a qualidade do toner faz diferença na educação

O material impresso segue como importante ferramenta de apoio ao processo de ensino das escolas públicas de São Carlos. No entanto, problemas frequentes com impressões borradas, textos ilegíveis e falhas no funcionamento das copiadoras atraem a atenção de professores e técnicos, que apontam para uma questão central: a qualidade do toner utilizado.

Qualidade e rendimento em pauta

“Temos apostilas que saem com letras falhadas, sem contraste nem nitidez. Isso atrapalha demais na hora da leitura dos alunos”, afirma a professora de língua portuguesa da rede, Mariana Silva. Segundo ela, falhas como essa exigem retrabalho, gerando atrasos no cronograma escolar.

O diretor de infraestrutura, Luiz Fernando Campos, confirma que o problema é recorrente: “Cartuchos genéricos precisam ser trocados a cada três semanas; os originais duram até duas vezes mais, sem prejuízo da qualidade de impressão.” No custo por página, diz ele, a economia com toner original supera a compra do genérico.

Redução de manutenção e custos públicos

Levantamento realizado pela Secretaria Municipal de Educação de São Carlos mostrou que houve queda de 35% nas demandas por manutenção de impressoras após a adoção de insumos originais em 2024. Especialista em TI, Ana Paula Rocha, destaca a importância da escolha: “Equipamentos funcionam de forma mais estável, reduzindo custos operacionais e facilitando o planejamento do material impresso”.

Em números, o relatório aponta que a rede pública municipal economizou aproximadamente R$ 40 mil no ano passado, com menos horas de técnicos e menor gasto em peças de reposição.

Experiência de quem usa

Na prática, o ganho de produtividade é perceptível. Na sua unidade escolar, a professora Mariana acompanha o uso de apostilas impressas para reforço de leitura e interpretação:

“Desde que passamos a usar toner original, a impressão está mais uniforme, sem falhas que obrigam o aluno a adivinhar letras ou pular palavras. A melhora na concentração e qualidade do trabalho em sala é clara.”

Essa opinião é compartilhada por estudantes: segundo levantamento interno, 79% dos alunos afirmam que ler apostilas com texto bem impresso facilita o entendimento.

Especialistas confirmam a vantagem técnica

A empresa de suprimentos AcessoShop, responsável pelo suporte às redes municipais da região, reforça o argumento técnico: “Toners originais têm composição química equilibrada, com partículas de pó mais uniformes. Isso evita entupimento do tambor e prolonga a vida útil da impressora”, explica o técnico responsável, Paulo Mendes.

Ele explica ainda que frequentes falhas nos cartuchos genéricos causam perdas de tempo e custo com deslocamento dos técnicos, o que muitas vezes inviabiliza o cronograma escolar.

Implicações mais amplas

A adoção de toners originais vai além da qualidade gráfica.Segundo agentes da prefeitura, a economia com impressão também favoreceu a destinação de verbas para outras áreas, como compra de livros didáticos e materiais pedagógicos.

Além disso, há tendência de adoção de programas de reciclagem de cartuchos, em parceria com fornecedores, reforçando práticas sustentáveis. “É investimento na educação e no meio ambiente”, ressalta Ana Paula Rocha.

Caminhos para o futuro

Com o sucesso do modelo piloto, que iniciou por três escolas no início de 2024, a Secretaria Municipal de Educação planeja expandir o uso de toners originais para toda a rede até o fim de 2026. O foco estará em otimizar recursos públicos e garantir maior qualidade nos materiais de ensino.

O responsável pelo setor de TI da secretaria de Estado da Educação do Estado de São Paulo já sinalizou interesse em adotar política semelhante em outras cidades da região, após acompanhar os resultados alcançados em São Carlos.

O emprego de toner original em equipamentos de impressão da rede pública municipal de São Carlos tem se mostrado uma estratégia eficaz para melhorar a qualidade dos materiais escolares, reduzir custos operacionais e contribuir para a alocação de recursos em áreas prioritárias da educação. A adoção plena da iniciativa pode representar um avanço para o ensino público na região.