Impacto que extinguiu dinossauros será tema da Sessão Astronomia do Observatório do CDCC

A próxima Sessão Astronomia tem como tema De um Impacto à Extinção dos Dinossauros. A palestrante será Maria Rita do Nascimento, da equipe do Observatório do Centro de Divulgação Científica e Cultural da USP São Carlos (CDCC-USP). A atividade acontece no sábado, 19, às 19h e é gratuita.

SINOPSE DA PALESTRA

Os dinossauros, criaturas curiosas e fascinantes, faziam parte da fauna de nosso planeta no passado. No entanto, o domínio exercido por estes animais gigantes foi interrompido de maneira abrupta graças a um grande impacto que assolou a Terra há 65 milhões de anos. Para viajar ao passado e conhecer um pouco da história de descoberta do grande culpado, compareça à Sessão Astronomia deste sábado.

