Iguatemi São Carlos recebe feira internacional de artesanato

Crédito: divulgação

O Shopping Iguatemi São Carlos – que faz parte do portfólio de administração e investimentos do Grupo AD – recebe, até o final de abril, a Expo Arábia, uma feira internacional de artesanato que transforma a Praça de Eventos em um verdadeiro circuito cultural. Com estandes de sete países e representantes de regiões brasileiras, o evento oferece ao público a chance de adquirir peças exclusivas diretamente dos artesãos.

Segundo Maria Mathias, organizadora do evento, a feira cumpre um importante papel ao conectar o público com culturas distantes. "Nesta edição da Feira em São Carlos temos desde esculturas em pedra do Quênia, até os famosos incensos da Índia, tudo diretamente das mãos de quem produz. Muitas dessas peças dificilmente chegariam ao interior paulista sem eventos como este", explica.

O indiano Akumar Kumar percorre o Brasil há anos com seus incensos e artesanatos em madeira. A cada dois meses ele retorna para a Índia para abastecer seu estoque. "Sempre volto à Índia para buscar novas peças, mas já me sinto em casa aqui. Os brasileiros têm um apreço especial pela nossa cultura". No seu estande é possível encontrar incensos tradicionais: os mais procurados pelo público brasileiro; esculturas em madeira; peças em metal; têxteis coloridos; entre outros produtos.

Peças de pedra Kisii

Entre os destaques desta edição da Expo Arabia, estão as esculturas em pedra do Quênia, trazidas pela artesã Abiola Justina Diffu, que reside no Brasil, mas mantém viva a tradição de seu país. A cada dois anos ela viaja para sua cidade natal, exclusivamente para buscar novas peças. "Essa pedra só existe em nossa região. As peças são esculpidas manualmente na pedra bruta, sem máquinas ou fornos – é um presente da natureza que transformamos em arte", conta, mostrando tigelas e esculturas trabalhadas.

Comprometido em oferecer programações que agreguem valor à experiência dos seus frequentadores, o Shopping Iguatemi São Carlos recebe a Expo Arábia na sua agenda de eventos. “A feira transforma o shopping em um ponto de encontro entre culturas, valoriza a diversidade e amplia o acesso à arte e ao artesanato internacional. Ao integrar experiências culturais ao ambiente de compras, o Shopping Iguatemi São Carlos se consolida como um espaço que vai além do consumo, promovendo convivência, descoberta e conexões com diferentes tradições do mundo”, afirma Cleber Sobral, gerente geral do shopping.

Serviço:

Expo Arábia

Até 30 de abril

Praça de Eventos do Shopping Iguatemi São Carlos

Horários: Segunda a sábado (10h às 22h) | Domingos e feriados (12h às 20h)

Entrada gratuita

