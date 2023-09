Iguatemi São Carlos recebe evento inédito e gratuito na região, “A Casa Mágica da Gabby”

“A Casa Mágica da Gabby” - Crédito: DIVULGAÇÃO

Pioneiro na região, o Shopping Iguatemi São Carlos promove de 22 de setembro a 15 de outubro o evento inédito “A Casa Mágica da Gabby – Caixa Surpresa”. Didático e interativo, o circuito de atividades com entrada gratuita transportará os visitantes para o universo do desenho animado que é sucesso entre os pequenos. Assim como acontece nas telinhas, a experiência contará com diferentes cômodos, brincadeiras e surpresas dentro da colorida casa mágica, ou seja, a diversão estará mais do que garantida.

“Proporcionar mais essa experiência aos nossos clientes é muito importante para nós, além de fortalecer nossos pilares de lazer e entretenimento, também possibilita uma programação para toda a família, algo que o shopping prioriza.” afirma Taciana Melo, gerente de marketing do empreendimento.

A iniciativa tem como objetivo trazer para perto do público infantil o seriado “A Casa Mágica da Gabby”, disponível na Netflix, que conta a história de uma menina otimista, determinada e que sempre transforma os erros em aprendizados. Ela está sempre em companhia do seu melhor amigo, o Pandy Gato, que adora uma aventura. E com um pouco de mágica e uma entrega surpresa, eles embarcam em divertidas descobertas diárias!

A arena temática ficará instalada na praça de eventos do Iguatemi São Carlos e poderá ser visitada diariamente das 12h às 20h. Para completar a diversão, haverá encontros com a personagem Gabby e a gatinha Cakey nos dias 23 e 24/09, ao longo do evento, às 13h, 14h, 15h, 17h, 18h e 19h, nos quais as famílias poderão registrar o momento e tirar divertidas fotos para as redes sociais.

Direcionado a crianças a partir de 3 anos de idade, o circuito de atividades receberá até oito visitantes por sessão, que poderão se divertir em quatro cômodos, como se estivessem participando de uma aventura com a Gabby:

Quarto Real da Gabby – As crianças serão recebidas por um vídeo da Gabby e ganharão um mini crachá indicando que podem passar para o Mundo da Casa Mágica. Conhecerão detalhes do quarto da personagem e brincarão com os brinquedos dela.

Sala de Música – Os visitantes terão contato com os instrumentos musicais da Gabby, brincarão com um jogo da memória com os principais personagens e um super jogo de música para conhecer os sons.

Sala do Artesanato – Nesse terceiro cenário, os pequenos irão usar a criatividade para colorir e decorar

Sala dos Brindes – No final, as crianças ganharão uma caixa surpresa para continuar a brincadeira em casa, além de receber os parabéns da personagem por meio de outro vídeo interativo.

Serviço

Horários: De segunda a domingo, das 12h às 20h

Local: Praça de eventos do Iguatemi São Carlos

Meet & Greet: 23 e 24/09, às 13h, 14h, 15h, 17h, 18h e 19h, no cenário da atração

