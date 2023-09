Iguatemi São Carlos recebe espetáculo "Príncipes, princesas e dragões" no Domingo é Dia de Teatro

A peça "Príncipes, princesas e dragões" será apresentada gratuitamente no próximo domingo, 01 de outubro, na rotatória da Riachuelo do Shopping Iguatemi São Carlos - divulgação - Crédito: divulgação

Oferecendo lazer e entretenimento para a cidade, o Shopping Iguatemi São Carlos e a Cia TPK produções artísticas, realizam no dia 01 de outubro, mais um espetáculo do projeto “Domingo é Dia de Teatro”. A peça “Príncipes, princesas e dragões” será apresentada na rotatória da Riachuelo, a partir das 11h30, com entrada gratuita.

O espetáculo apresenta princesas, príncipes e dragões, que vivem suas histórias, mas que nem sempre terminam com um Felizes para Sempre. Em destaque está o príncipe Encantado, que após receber um ultimato de seu pai para que se case, decide promover um concurso de princesas. Nesta aventura estão presentes: Branca de Neve, Cinderela, Bela Adormecida, Chapeuzinho Vermelho, Bela, Rapunzel, Ana Ervilha, Jasmine, Elza (Frozen), Alice e uma jovem misteriosa.

“Para nós é gratificante receber mensalmente no nosso empreendimento os espetáculos do “Domingo é Dia de Teatro”. O projeto oferece acesso à cultura através de grandes obras, além de proporcionar momentos de diversão para o público, principalmente para as crianças”, comenta Taciana Melo, gerente de marketing do Iguatemi São Carlos.

Serviço

Data: 01 de outubro, domingo

Horário: 11h30

Local: Rotatória da Riachuelo

*Entrada Gratuita

