Iguatemi São Carlos inaugura decoração de Natal com árvore de 8 metros

Iguatemi São Carlos inaugura decoração Natalina na quarta-feira - Crédito: Divulgação

A temporada natalina do Iguatemi São Carlos se inicia no dia 18 de novembro com a decoração temática e o tradicional Ursão. Neste ano, as ações no ambiente digital ganharão relevância e estarão integradas com as ativações que serão encontradas no empreendimento. E quem prestigiar a decoração do shopping poderá vivenciar o encanto da data com uma Árvore de Natal de 8 metros de altura, além da iluminação na fachada e nas palmeiras.

A magia também estará presente na história envolvendo o Papai Noel e outros personagens característicos dessa festividade, de modo que as crianças poderão se envolver com essa aventura tanto no shopping quanto no site iguatemi.com.br/natal. Além disso, QR-Codes espalhados pelo centro de compras convidam os clientes para que, utilizando a câmera do celular, tenham acesso a filtros especiais do Instagram, promovendo uma interação ainda mais especial via Realidade Aumentada.

E como o bom velhinho este ano estará em sua casa no Polo Norte, o ambiente digital foi a maneira que o shopping encontrou para que as crianças pudessem enviar suas cartinhas para o Papai Noel. A dinâmica será muito simples, sendo que as mensagens serão encaminhadas via Direct Message no Instagram @iguatemisaocarlos. Com foco na experiência online, mas ainda personalizada, o agradecimento aos pequenos vira? no formato virtual em vídeo, também via Instagram.

“Esse é um dos períodos mais importantes do varejo e estamos preparados para atender nossos clientes com todos os cuidados que este novo momento exige, sem deixar de lado a magia e toda a beleza que a data traz. Este ano, nosso Natal será marcado por ativações que extrapolam o ambiente físico, com surpresas também no ambiente digital, entregando uma experiência integrada e multicanal para o nosso cliente”, conta Alexandre Biancamano, diretor de marketing da Iguatemi Empresa de Shopping Centers.

Para prestigiar a decoração de Natal do Iguatemi São Carlos, bem como aproveitar todas as oportunidades de compras para o fim de ano, basta comparecer ao empreendimento de segunda a sábado, das 12h às 22h, e aos domingos e feriados, das 12h às 20h.

Promoção de Natal

Na promoção Compre e Ganhe de 2020, o Shopping Iguatemi São Carlos ira? presentear os seus clientes com um brinde exclusivo da Chocolat du Jour. Os visitantes que fizerem compras a partir de R$ 350, entre os dias 9 e 24 de dezembro, ganharão o mimo. Para participar, basta apresentar o cupom fiscal das compras realizadas nas lojas participantes durante o período da promoção no Posto de Troca – localizado em frente à Riachuelo. Ao longo de todo o período da promoção ou disponibilidade do estoque, será permitido um brinde por CPF.

E a solidariedade característica da data também fará parte da campanha deste ano. Com a temática “Neste Natal, seja o Papai Noel de alguém”, a rede de shopping centers convida os clientes a abraçarem uma corrente do bem para ajudar quatro instituições. Para tornar a dinâmica mais ágil e acessível, as doações poderão ser feitas de maneira online, por meio do aplicativo Iguatemi One ou pelo site do Iguatemi São Carlos. O valor arrecadado será destinado para Santa Casa, Projeto Ancora, Instituto C e Instituto Reciclar, todos de São Paulo.

